垃圾徵費｜夾在舉報與被投訴之間　清潔工只能硬食︰唔通同佢嘈？

最初計劃去年底實施的垃圾徵費，第二度延期至今年8月1日全面實施，4月先由政府部門推行展示及演練，不過有清潔工依然擔心垃圾徵費實施後的工作壓力，又表示會考慮辭職。有區議員就表示歡迎延後，相信預先理順磨合期或出現的小問題後，在社區推行時更順暢，亦能有更多時間宣傳。



樓層垃圾房未包好 清潔工要自行分類加重負擔

位於柴灣的悅翠苑是居屋，大廈的清潔工有早晚更，早更清潔工華姐說，悅翠苑36層每日收集7至10桶垃圾，近日居民因應新年大掃除和趕在垃圾徵費前棄置垃圾，垃圾量更是大增。

華姐在1月19日即政府宣布延期當日，帶記者走訪她的工作流程。首先上到樓層的垃圾房，發現垃圾房內有不少未有包好的垃圾，可以看到袋內一些膠盒、廢紙等應由住戶自行分類回收的垃圾。華姐留意到後先分類，再包好垃圾掉到垃圾槽，工作量因而增加。

垃圾房內雖有分類用的棄置籃，但垃圾未分類，而垃圾房外更有大型棄置物。一部原本要自行搬到地下垃圾房棄置的跑步機挨在牆邊，正等候華姐搬走。「特別係某幾層，大型垃圾係頗常見。」她說完就單人匹馬提起跑步機，經升降機抵達地下，再提起跑步機步行到大廈外的垃圾房，這些額外的運動量再加上暖和的天氣，令她額頭上都爬滿了汗。

大型垃圾放在樓層就算 會遵從要求貼標籤？

華姐說，部份住戶本身已不會自動自覺把大型垃圾搬到垃圾房，更不用說貼11元的標籤，甚至乎現在住戶連垃圾袋也要省下來，直接掉去垃圾槽或掉在門邊，垃圾徵費實施後，難道這些住戶會買指定袋？面對住戶違規棄置垃圾，她只好「硬食」。

明明見到佢掉都唔承認，佢都話唔係我哋，唔通同佢嘈？無理由，我哋打工，唔鍾意咪投訴我哋，何必呢？你同人解釋人哋都吱吱喳喳，佢哋意思係我哋交咗管理費，你哋點做就點做，我要點掉就點掉 清潔工華姐

「明明見到佢掉都唔承認」 清潔工怕被反投訴

從部份住戶的角度，他們已經付費購買清潔服務，大廈範圍內有垃圾，是清潔工人的責任。在這種服務和僱傭關係下，政府要求清潔工拒收違規垃圾，甚至舉報業主，是否強人所難？華姐坦言，曾經見過有人丟棄未包好垃圾，當面勸喻但對方矢口否認：「明明見到佢掉都唔承認，佢都話唔係佢哋，唔通同佢嘈？」

現實上清潔工人「人微言輕」，何況服務業打工仔最怕被人投訴，惟有「多一事不如少一事」。華姐無奈地說：「我哋做清潔好難做，我唔搞好佢又投訴我哋。」她預視垃圾徵費實施後工作更辛苦，捱不到會辭職。

我哋做清潔好難做，我唔搞好佢又投訴我哋，咁我哋又無得投訴，係咪我哋辛苦呀，垃圾徵費落實後一定更慘，到時唔知點，特別是夏天時候。 清潔工華姐

「執手尾」非「包底」？ 憂縱容欠自律住戶

對於物管公司「包底」之說，政府認為是物管公司為屋苑未有使用指定袋的住戶「執手尾」，把該戶的垃圾放入物管公司所購的指定袋裝好，才交予收集垃圾的公司處理，認為這不是「包底」。悅翠苑其中一個法團代表則認為，這個做法違背垃圾徵費原意，實行起來不會有困難，但就似縱容住戶，「如果自律仲可以，但有啲覺得既然物管公司『包底』，佢哋照以前咁做咪得。」他相信垃圾徵費落實後會很混亂，笑指：「唔知會唔會落實到」。

面對這一困局，他初步建議鎖上垃圾房，住戶先把垃圾放在門口，由清潔工收集，相信收垃圾時間和人手都會增加，住戶的管理費都會因而增加。

區議員：市民不滿攤分處理違規成本 關心指定袋價錢

當區區議員林永晟說，住戶對於如果有人沒有用指定袋，成本由整個屋苑攤分感到不滿，希望由政府承擔。他指大部份住戶都願意接受和理解政策，但仍有點困難，部份細節未必有清晰指引，自己亦嘗試找到不同的資料，而且版本可能不一樣。他續指雖然政府在宣傳方面下不少工夫，但就較少進入社區解說，希望政府官員向區議員甚至關愛隊解釋，「因為我哋始終最接觸到居民，居民一遇到任何問題就會搵我哋」。

同樣是當區區議員的植潔玲補充指，市民關心指定袋的價錢，以及政府會否補貼，清潔公司或物管公司就關心如何找出違規垃圾的源頭。她提到之前有屋邨進行先導計劃，向住戶派發指定袋，但未有考慮到實際情況包括執法，亦未有解釋先導計劃是為垃圾徵費而設，宣傳手法或活動令人感到不解。

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訪問做到一半，有消息指垃圾徵費會押後4個月，在8月1日實施，但華姐就未感放心，直言只能見步行步。

(有無考慮辭職？)…都要考慮，我哋依家盡量做，好少人投訴我哋，(落實後)由做一個鐘變成做兩個鐘係咪好辛苦，做多一倍，真係唔得，到時睇下點樣。 清潔工華姐

林永晟和植潔玲表示歡迎和支持延後實施，林永晟說希望政府把握延期時間到社區宣傳，植潔玲認為初步實施時可能都會遇到問題，可以總結問題完善措施，相信下一個階段到社區推行會更順暢。另外，植潔玲認為可有更多時間，完善回收配套，包括每棟大廈增設一部廚餘機。