垃圾徵費｜議員籲環保署官員　多花心思解說：地拖棍形容有啲嘩然

政府昨日（19日）公布，垃圾收費延期至8月1日實施。清潔界表示，由去年起已準備工作指引，讓前線更容易理解︰「總之違規垃圾唔收，用綠色袋嘅先收。」物管業界預想到大型屋苑有違規垃圾，或要清潔工另外用大膠袋收集，以再作處理，但諮詢居民期間，被不清楚措施的居民誤解成「包底」。觀塘區議員柯創盛認為，政府確實需要時間再作宣傳，籲官員需要花心思解說，「地拖棍個形容有啲嘩然」。



▼ 現時香港街道垃圾情況 ▼



+ 7

清潔界簡化工作指引︰用綠色袋嘅先收

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻表示，前線的工作只是收集垃圾，擔心垃圾收費推出後會違法，因此業界一直舉行會議，例如去年8月仍在落實及簡化工作指引，讓前線更容易理解︰「總之違規垃圾唔收，用綠色袋嘅先收。」

被問到如何處理違規垃圾。她表示清潔工會先向物管匯報問題，並以大透明膠袋將所有垃圾包妥，再到樓下管理處展示，以獲派指定垃圾袋放置違規垃圾，才可由垃圾車運走。

她勸喻居民要有公德心，自行搬走大型垃圾，否則留在後樓梯或走廊會阻塞通道，其他住戶亦仿傚不當行為，造成惡性循環；加上清潔工普遍年紀較高，亦無責任處理傢俬等垃圾，「工人係收家居垃圾，而唔係收雜物」。

物管界︰有居民不清潔措施誤解要「包底」

香港物業管理公司協會前會長陳志球表示，垃圾收費與過往膠袋徵稅等措施不同，涉及更多的持份者，物管業界由去年起，已派員接受政府相關培訓，再向居民解說措施，惟提早準備仍難免產生誤解。

他透露，近日有業主組織向協會反映，有物管公司以「包底」形式處理垃圾，其後經了解後得知，由於預想到大型屋苑有違規垃圾，或要另外用大膠袋收集，物管公司諮詢居民後制定幾個方案，被不清楚措施的居民誤解成「包底」。

公用垃圾收集點。（資料圖片）

柯創盛籲政府花心思解說︰地拖棍個形容有啲嘩然

觀塘區議員柯創盛一直支持政府推行垃圾收費，但亦讚揚當局押後為「明智決定」。他表示直至近日仍有區內居民及院舍，向他查詢措施細節，認為政府確實需要時間再作宣傳。他又建議可加強「綠在區區」的工作，以產生協同效應。

對於環保署助理署長胡勁欣早前的解說︰「你可以鋸開佢兩嚿入指定袋，我諗香港人都好聰明，邊個平用邊啲方法，一個地拖棍貼11蚊又真係似乎貴咗啲。」他表示「地拖棍個形容有啲嘩然」，認為官員需要花心思解說。