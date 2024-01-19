垃圾徵費｜院舍、飲食及清潔界別憂慮多　押後4個月實施問題依舊

垃圾徵費原定在4月1日推出，惟院舍業界、飲食業界及清潔業界均就措施推出有憂慮，環境及生態局今日（19日)公布押後至8月1日實施，在4月至7月期間，政府樓宇會先行先試，以讓市民可以從中了解經驗。



香港安老服務協會永遠榮譽主席李輝歡迎政府先試行，惟指政府大樓大多為寫字樓，與院舍所面對的問題或有不同，如院舍定期要更換輪椅及舊床鋪等，支出甚大，希望政府會有更多資助；安老及殘疾服務聯會主席李伯英則指，希望會完全豁免業界。



稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示，目前來看延遲四個月推行只是遲四個月上升營運成本，認為在做好廚餘回收前，不應推行垃圾徵費。清潔工人職工會組織幹事梁芷茵亦指，政府部門與全港實行規模不同，實際推行時難參考，希望港府可以再向業界講述執行細節，以釋除疑慮。



▼1月19日 環境局局長謝展寰宣布押後垃圾徵費▼



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垃圾徵費原定在4月1日推出，惟近日各業界都反映不同憂慮。環境局方今宣布因市民不了解措施而要延遲至8月1日，而在4月至8月期間，政府部門會先試行，以讓市民可以從中了解經驗。

安老服務協會：頒環境局、社署與業界見面

不過，相關措施亦未能減少業界憂慮，以安老業界為例，香港安老服務協會永遠榮譽主席李輝雖然歡迎政府先試行，並表示相信在廚餘等問題上，院舍可以參考到相關的經驗，惟指政府部門大多為寫字樓，與院舍所面對的問題或有不同。

她解釋，院舍要定期處理，一些體積較大的垃圾，如更換輪椅及舊床鋪等，對於當局向綜援長者提供每月10元的垃圾收費補貼，希望政府可以安排環境局、社署及業界見面，以了解業界難處，同時亦給予更多資助。

安老及殘疾服務聯會主席李伯英。（資料圖片／鍾偉德攝）

安老及殘疾服務聯會：徵費將令小院舍百上加斤

安老及殘疾服務聯會主席李伯英則指，在《2023年院舍法例(雜項修訂)條例》推行過後，60人以下的院舍已很難經營，認為如實施垃圾徵費後更是對小的院舍百上加斤，希望政府完全額免業界。他解釋，疫情過後，不少市民到最後一刻才將長者送入院舍，現時幾乎80%的院舍長者都是臥床，換片及床墊等的使用率亦有上升。他又指，院舍雖然為生意但同時亦是做社會服務，「希望可以開綠燈比我哋。」

稻苗飲食專業學會：只是遲四個月上升營運成本

同樣受垃圾徵費影響的亦有飲食業界，稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示，目前來看延遲四個月推行只是遲四個月上升營運成本，以2,000平方呎的餐廳為例，每月需要8,000至10,000元購買指定袋，對餐廳營運造成一定壓力，認為在做好廚餘回收前，不應推行垃圾徵費。

他續指，現時要將垃圾及廚餘分類，需要額外人手及地方處理，前者至少要多2至3個人手，而分類廚餘更是厭惡性工作，根本難以請到人；後者則要放置垃圾桶作分類，故估計很多食肆不會這樣做，最終或將垃圾及廚餘一起棄置。他表示，即使餐廳做好廚餘分類，但廚餘收集點並不足夠，加上政府又沒有足夠的配套可以為大量的有廚餘回收。

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵。（資料圖片 / 高仲明攝）

清潔工人職工會：政府樓宇先行難作參考

市民不了解垃圾徵費，清潔業的前線工人首當其衝被影響。清潔工人職工會組織幹事梁芷茵表示，政府樓宇與全港實行規模不同，「一幢大廈同成條屋苑已經好唔同」，實際推行時難參考，希望港府可以再向業界講述執行細節，以釋除疑慮，否則四個月後問題仍會存在。

她續指，即使現時已有法例規管棄置建築廢料、四電一腦等要收費，惟不少清潔工友均反映仍有市民胡亂棄置相關垃圾，認為現時相關政策已出現問題，對新落成垃圾徵費最終的成效存疑。