財政預算案｜新民黨倡私人飛機徵稅　葉劉指不會大增收入：為環保

新一份《財政預算案》下月發表，新民黨建議特區政府樓市全面「撤辣」，股票印花稅稅率進一步下調至0.05%，並就股市低迷，建議政府指示金管局調整投資組合的成份，調撥一定份額投資在香港上市的香港公司。



另外該黨建議開徵超級奢侈品稅，主席葉劉淑儀明言不會大增稅收，而是為了環保。



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葉劉淑儀指，政府當初推出樓市辣招的目的是管理需求，但政府今季已經不推售住宅地，雖然早前已經減辣，但物業交投和樓價指數仍然下跌，是時候撤銷辣招。股市方面，她指政府將股市印花稅稅率減至0.1%，股市仍然沒有甚麼起色，又指香港是少數買賣雙方都要繳付印花稅的地區，因此認為有進一步下調至0.05%的空間。

倡外匯基金撥5%入股港股上市香港公司

她又指股市低迷，恒生指數及成交金額在過去三年，分別下跌45.3%及66%，政府需要向市場發出明確訊號，穩定信心。她建議特區政府指示金管局調整投資組合的成份，將一定份額例如5%投資在香港股市，購買優質的香港公司股份。具體可研究訂立派息比率及市盈率等基本條件，確保投資風險可控。

副主席黎棟國指，加拿大聯邦政府2022年9月起，針對私人飛機和遊艇等指定商品開徵奢侈品稅，歐洲亦有研究指，奢侈品稅是確保私人飛機和大型遊艇擁有人為碳排放負責的有效方法。該黨建議政府研究開徵超級奢侈品稅的可行性，在購買製造大量碳排放的奢侈品，例如長度15米以上的私人遊艇及私人飛機時徵稅，一方面增加庫房收入，同時向外界發出決心減碳的訊息。葉劉淑儀預計不會增加很多財政收入，強調提出方案是為達到更環保。

執行委員羅卓堅預計，2023/24年度仍會錄得超過1,000億元的赤字，代表將連續五年錄得赤字，促請政府盡快就回復收支平衡制定具體方案及落實時間表，以釋除疑慮。