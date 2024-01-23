區議會｜經民聯擬檢討支部定位　油尖旺主打稅務諮詢、善終服務等

新一屆區議會上場近一個月，區議員除了忙於覓辦事處選址，個別政團亦著手部署地區支部服務。據悉，經民聯正檢討地區支部發展定位，深知資源不及大黨，目標利用有限人手突圍而出。其中，油尖旺支部除了提供普遍的法律諮詢服務，亦計劃開拓稅務諮詢服務，希望擔當小商戶與政府的溝通橋樑，同時亦關注基層弱勢，於區內提供獨居長者善終服務，行「貴精不貴多」的路線。



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據悉經民聯正檢視地區支部定位 有限資源突圍而出

經民聯前年成立6個地區支部，分別於新界東、新界西、九龍中、深水埗、油尖旺，以及港島，去年區議會選舉前再「添食」，成立港島南支部，至今有7個地區支部，當時稱希望令地區服務更全面、更到位。

隨著改制後首場區議會選舉落幕，經民聯總結取得歷屆最多的議席，透過直選、地區委員會及委任三個界別，一共有24名區議員「進帳」，連同社區幹事，經民聯所有支部一共有36人。新一屆區議員上場將近一個月，據悉經民聯內部亦正檢視各地區支部的定位，如何利用有限人手資源，突圍而出服務社區。

油尖旺支部冀提供稅務諮詢等服務 黃舒明：行精兵制

其中，油尖旺支部4名區議員黃舒明、陳少棠、黃建新和李思敏，初步謀劃未來方向。支部主席黃舒明向《香港01》表示，經民聯議席和人手資源不及大政黨，「正正希望行精兵制」，除了提供一般政黨都有的法律諮詢、平安紙服務外，亦計劃提供稅務諮詢服務，以及協助中小企業申請資助等，「我哋政團容許我哋好大自由度去對應地區問題。」

經民聯油尖旺支部副主席陳少棠（右一）和黃建新（左一）期望，支部擔當中小企與政府橋樑。（陳少棠相片）

陳少棠、黃建新冀小販牌照拆牆鬆綁搞活夜市

支部副主席陳少棠和黃建新期望，經民聯油尖旺支部擔當中小企與政府橋樑。陳少棠表示，最近關注廟街和女人街排檔的牌照問題，現時排檔受制於持牌小販牌照，只能出售「非食物類乾貨」，不能售賣預先包裝的食品類乾貨，希望為排檔向食環署爭取拆牆鬆綁，又能搞活夜市。

針對區內多舊樓，當中不乏獨居長者，李思敏聯同非政府組織提供善終服務。（潘耀昇攝）

李思敏聯同非政府組織提供善終服務

針對區內多舊樓，當中不乏獨居老人，李思敏聯同非政府組織提供善終服務，「試過12點鐘法團主席打來話好驚聞到味，唔知係咪二樓阿婆走咗，我就去索一索味」，當遇到獨居長者去世個案，除了報警處理，亦跟進善後工作，如沒有親友認領遺體，她會協助為獨居長者安排義殮服務。