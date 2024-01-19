區議會｜學生會會長走到區會主席　黃昕然愛穿梭後巷「偷聽」民情

「自己做得嚟都開心，咁咪大家都開心」—— 黃昕然從心而發的笑容，道出對出任深水埗民政專員三年多的感受，近期外界對他的認識，莫過於提議在黃金商場舉辦「激光劍比賽」，獲讚賞夠創新和貼地，黃昕然接受《香港01》專訪時說，自己愛穿梭後巷「偷聽」市民聲音掌握民情，並非「冷氣房專員」，期望「激光劍比賽」成為深水埗品牌活動，而非曇花一現，又透露由於激光劍被誤解成激光傷眼，擬改名只稱「光劍」，笑言「我真係發明到就攞諾貝爾獎啦。」不過，其他區的振興經濟活動因太相似備受質疑，黃昕然嘗試用達爾文演化論解釋：「你唔知道Mutation（變異）嘅嘢係有用定無用，演化過程大家都試緊一啲嘢，無人可以完全絕對保證將來點」，希望大家給予時間。



選舉改制後黃昕然兼任區議會主席，同時又是關愛隊總指揮，集大權於一身，外界為民政專員冠以「地區土皇帝」稱號，黃昕然絕不認同，稱自己只是團隊一員，區議員亦不是其下屬，「無可能接受我咁樣看佢啦」，未來四年嘗試用工作成績去說明。談到曾任中大學生會會長服務同學的經歷，對現時工作有否幫助，他笑言人的經歷每一點都有參考價值，惟兩者服務性質不能類比。



黃昕然的辦公室桌上滿佈文件，富有凌亂感尤如「打仗」，記者拍攝時他整理一下，不過有研究發現書桌愈亂代表創意愈高，反映黃昕然的個性。（鄭子峰攝）

甫進黃昕然的辦公室，映入眼簾的是滿佈桌上的文件，窗邊書櫃和會客桌共放了數十本書籍，富有凌亂感尤如「打仗」。外國有大學研究發現，書桌愈亂代表創意愈高，不愛「死板」墨守成規，一張辦公桌，某程度也反映黃昕然人物個性，從近期熱話「激光攻殼@深水埗」，能想出在黃金電腦商場搞新興激光劍比賽振興地區經濟，創意力可見一斑。

愛穿梭後巷「偷聽」掌握民情 不單靠同事報料

「我入政府咁多個崗位都咁啱同民政無關，唔係幾直接接觸地區呢個都係事實嚟」，不少政務官（AO）早年生涯都會做過民政助理專員，惟黃昕然加入政府24年，從未被調派到民政處，過往涉足政制、經濟、旅遊、環保的崗位，三年多前才來到要頻頻落區接觸市民的民政工作，選舉改制後更兼任區議會主席。

外界對專員的刻板印象是「高高在上」坐冷氣房，黃昕然聞言忍不住反駁稱常趁午飯落區四處走走，最愛穿梭後巷，提起時都難掩興奮，「有次行後巷見到一個公公問婆婆，賣啲紙皮俾回收公司呀？跟住答佢去基隆街XXX號啦，嗰度取價最公平啦，呢個係最實在嘅民生資訊，佢又唔知我邊個，唔係經篩選後話我聽嘅」。

黃昕然坦言自己不是基層市民，故常落區八卦偷聽市民日常閒聊關注的事，能掌握社會脈搏，「唔係話其他同事報喜不報憂，但始終大家話俾我聽時總係有個選擇性」，彌補單靠工作可能接觸面有限的不足。

主修社會學的黃昕然曾任1992/93年度中大學生會會長，當時主要服務一、兩萬名學生，現在身為深水埗民政專員，服務四十萬名居民。（鄭子峰攝）

曾任學生會會長服務同學 笑言民政服務不能類比

要有服務的心，才能做好民政工作。主修社會學的黃昕然曾任1992/93年度中大學生會會長，當時主要服務一、兩萬名學生，現在身為深水埗民政專員，服務四十萬名居民，過去學生會的經歷有否對現時服務幫助呢？黃昕然思考片刻，笑言自己是「因緣際會」才被調到專員一職，兩個服務的群體很難比較，「𡃁仔嘅時候，學生會有幾多資源吖，當時最受同學歡迎就係影印機囉，我去到Year 4（大學四年級）先有電郵，廉價影印服務係好重要，係一個好唔同嘅世界，而家民政咁多日常事務，部門協調下大掃除，清水渠都要協調。」

黃昕然說，人的經歷每一點都有參考價值，不可以抹去，稱當時只是「𡃁仔」很多事不懂，「哲學原則講梗係有影響力，梗係有參考價值，但係問題在於如何參考，而家做緊嗰樣嘢係咪幫到社區，無咩需要咩都諗返幾廿年前經驗先。」

民政專員非「地區土皇帝」 黃昕然：無可能當議員下屬

要如黃昕然所說「幫到社區」，民政專員責任重大，上任三年多職權也擴大了不少，由主管地區民政處，到去年延伸至出任關愛隊總指揮，今年更兼任區議會主席，不時有人評論民政專員尤如「地區土皇帝」或「小特首」，甚至區議員是主席的「下屬」，黃昕然淡然地說人們總可以自由評論，「團隊去做一件事，無可能當佢下屬咁咁樣看，亦都無可能接受我咁樣看佢啦」，稱唯有嘗試用工作成績去說明，並非如坊間的對專員的評價。

上任深水埗民政事務專員三年多，黃昕然的成績亦都說明他對社區的認識，數到近期各區要「拋橋」振興地區經濟，深水埗的建議也獲讚賞別出心裁。（鄭子峰攝）

「拋橋」振經濟不想曇花一現 嘆激光劍被誤解傷眼

上任深水埗民政事務專員三年多，黃昕然的成績亦都說明他對社區的認識，數到近期各區要「拋橋」振興地區經濟，深水埗的建議也獲讚賞別出心裁，包括在動漫電玩迷集中地黃金電腦商場辦激光劍比賽、深水埗設計及時裝基地辦文青市集介紹區內布藝文化、賞花季節在荔枝角辦市集賣花藝食品和擺設。

黃昕然歸功於團隊構思，「睇下邊樣易做啲、複雜啲、得意啲、有趣啲、以前未發生過，一定係呢啲考慮嘅」，如果搞電競比賽，一來研究過要配合影視器材，成本相當不菲，二來很多地方做過，市場學角度會悶，故提出新意，希望成功舉辦後成為深水埗品牌節目，「唔係想曇花一現，要諗點持續落去……就算13年後退休，個活動爆咗出來變成全城哄動的活動，我作為一個準長者都會好開心返來睇」，對於激光劍被誤解成激光傷眼，黃笑言「我真係發明到就攞諾貝爾獎啦，太睇得起我哋」，擬改名只稱「光劍」。

對於外界質疑其他地區的振興經濟活動相似，黃昕然稱「渣打馬拉松」舉辦之初參加人數都只有7000人，到2012年已突破7萬人，愛讀歷史書的他笑言「稍為讀歷史嘅幫助，會拉返長少少睇。」（鄭子峰攝）

其他地區活動相似備受質疑 黃昕然引用達爾文解釋

「度橋」振興經濟，創意也很重要，外界難免會比較其他區的活動，例如有人認為大埔辦夜光許願樹，油尖旺又考慮設立許願樹，活動相似影響吸客能力，黃昕然聽畢後著筆者等一等，「我想用呢個人來答你呢個問題」，隨即拿出手機搜尋一幅人物相片，「呢位大家都識啦，係達爾文，達爾文講Evolution（演化），你唔知到Mutation（變異）嘅嘢係有用定無用，咁多種活動都可以看成演化過程，大家都係試緊一啲嘢，無人可以完全絕對保證將來點」，形容就像漫長演化過程中，很多對生存無作用的東西都毀滅了，有用的就一直保留。

黃昕然再拿出「渣打馬拉松」的歷年參加人數圖表，「1999年先7000人，2012年突破7萬人，如果有人話1999年咁渣唔好搞，今天無左呢個全城觸目嘅馬拉松，一樣係Evolution（演化）過程」，愛讀歷史書的他笑言「稍為讀歷史嘅幫助，會拉返長少少睇」，不要認為一兩個月見不到成果，便好像沒做事。

「數據痴」愛研讀數據謀劃地區工作

不單止愛歷史書，黃昕然還有一個喜好。「我都算算哋係『數據痴』」——黃昕然這樣形容自己，隨即打開電腦展示常翻閱的深水埗人口普查數據，道出為何提議在長沙灣海濱公園設立12生肖卡通人物展覽，採用理大學生設計的「深Duck」吉祥物，「呢帶年輕人、年輕家庭多，會落區行都知，當然有數據更有信心，統計處數據0至14歲多，你都驚自己觀察唔準確，更有信心呢個觀察係啱。」

理解專員不親民觀感 未來四年冀用成績說明

區議會主席四年任期才剛展開，期望給予市民甚麼形象呢？黃昕然思考近十秒，「行街可能認得吓我囉，會理解從市民角度可能擔心，覺得我地形象比較唔親民，未必敢行埋嚟，呢個可能我哋要做多啲工夫。」對於有卸任的舊制區議會主席寄語民政專員要提供電話讓市民「搵得到」，半夜三更都可能要應付求助，黃昕然說，自己亦曾半夜起床指揮火警緊急協調中心，直言如果只是期望專員兼主席為居民修理水喉，「呢個期望太簡單」，又稱區議會主席是令會議更有效率，杜絕只「吹水」沒結論的會議，而非「多咗個區議員出來」。

他透露首要工作希望善用科技、數據解決民生痛點，舉例改善劏房居民的生活，明白「民政處短期內無可能變到間屋」，惟日常生活最常遇到問題盡可以提供協助，例如早前與嶺南大學合作，透過大數據掌握20000多戶劏房居民，首批向1000戶居住環境差的居民派發「劏房版空氣清新機」，未來想擴大計劃。另一個例子是去年底聯同城大團隊，為100戶住唐樓頂層的劏房戶，在天台塗上散熱油漆，希望降低室內溫度，今年暑假便可見成效。