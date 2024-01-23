延長通關｜李梓敬促新春期間東鐵綫加班　加強港澳直通巴通宵服務

農曆新年期間兩個陸路口岸延長通關，深圳灣口岸年三十至年初四24小時通關，羅湖口岸年三十及年初二亦會延長服務時間至凌晨2時。新民黨立法會議員李梓敬歡迎新安排，促請港鐵加強節日期間的東鐵綫班次，亦期望加強港澳跨境交通服務，配合新春期間兩地拜年及探親需求殷切。



深圳灣年卅至初四24小時通關 羅湖年三十及初二延長運作

行政長官李家超今天（23日）出席行政會議前宣布，特區政府、深圳政府就延長新春期間通關時間達成共識，深圳灣口岸2月9日至13日，旅客及車輛通道實施24小時通關；羅湖口岸2月9日及11日延長運作至凌晨2時，港鐵東鐵綫會配合及延長服務，接載大量旅客離境，分散原本乘坐跨境客車輛的人流。

新民黨立法會議員李梓敬。（資料圖片/林靄怡攝）

李梓敬歡迎延長通關 冀新春期間東鐵綫加班

新民黨立法會議員李梓敬表示，早前元旦凌晨大批深圳旅客因過關交通服務不足滯留香港，情況尷尬，歡迎特首早於內地春運前宣布安排，令內地旅客、香港居民可及早規劃行程。他提醒，農曆新年假期往返深港兩地的乘客，必定集中採用東鐵綫，促請港鐵加強節日期間的東鐵綫班次，令乘客可以輕鬆往來市區、新界東及內地慶祝佳節。

提醒留意港澳直通巴及金巴需求

李梓敬又說，農曆新年期間，往來香港及澳門兩地拜年及探親的交通需求殷切，提醒政府留意港珠澳大橋新春期間的跨境直通巴士及金巴服務需求，例如安排往來港澳市區的直通巴士通宵行駛。