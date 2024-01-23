李家超：深圳灣年三十至初四24小時通關　羅湖亦延長通關

行政長官李家超今天（23日）出席行政會議前宣布，特區政府、深圳政府達成共識，農曆新年有特別通關安排。第一，深圳灣口岸年三十至年初四24小時通關，包括旅客和車輛通道；第二，羅湖口岸年三十及年初二延長運作至凌晨2時，港鐵東鐵綫亦相應延長服務。署理政務司司長會有統籌會議，之後會向公眾交代細節。李家超指討論延長通關過程暢順，感謝內地有關部門配合，顯示港深部門合作無間。



李家超：23條立法盡快完成

李家超又在開場白表示，兩日後的互動交流答問會，主題會討論盛事經濟及23條立法。他表示每150萬名旅客將帶動本地生產總值約 0.1個百分點增長，希望與議員討論如何讓盛事在港舉行及增值，產生磁石效應吸引旅客來港。對於23條立法，他重申會盡快完成工作實踐未履行的憲制責任，會探討應該如何確保23條有前瞻性維護國安、香港安全、保護香港長期穩定利益，以及如何處理23條、528決定、香港國安法關係的銜接及互補。

恒指穿萬五關 李家超：沒不尋常現象

被問到恒指跌穿萬五點，政府有何方法救市，會否考慮全面撤辣時，李家超表示當局密切監察情況，認為市場運作正常，未見不尋常情況。他指，市場對美國大選、高息、國際關係等都十分敏感，但重申監管機構認為市場情況符合預期，強調香港的自由市場仍有吸引力。

李家超續指，香港長遠會加大力度發展綠色金融市場等，加上國家多次表明會支持香港發展，強調對香港市場有信心，政府監管單位亦會密切留意情況。

兩地民商事判決互認引投資者憂慮？李家超：依法處理

《內地民商事判決（相互強制執行）條例》下周一實施，本港與內地的民商事判決將相互認可和執行，申請人向原審法院申請判決書副本和證明書後，可提交至另一地方的法院申請執行。被問到投資者擔心《規則》對普通法體系及財產的影響，李家超表示，香港法院執行判決安排時有法律程序，首先需要向法院登記，相關當事人有意見或反對也可以向法院陳述理由，法院將根據法律原則處理此類申請，法院會確保過程公正。

押後垃圾徵費屬實事求事 未回應官員問責

提到上周李家超出席行會前仍強調垃圾徵費將於4月1日如期推行，惟兩日後政府突然宣布延遲政策實施時間，被問到原因為何，以及是否有官員需因誤判形勢而問責時，李家超認為這是政府看到問題而作出調整，是實事求事的態度，強調延遲政策實施時間是為了讓市民大眾更了解政策做法。

他認為環境局以「先行先試」的務實工作態度是對的，宣傳教育工作亦會加強，未來除文字解讀，更會加強拍片、實物示範，讓大眾更清楚運作情況。再者，他強調宣傳教育工作不單由環境局負責，區議會、民政局等都需要承擔起宣傳的責任。

垃圾徵費過程會有新問題冀市民告知

垃圾徵費延遲，被問及是否回收設施沒有做好，與深圳有何合作？李家超指押後至8月1日實施是希望市民更明白如何處理，強調垃圾徵費已經是法律，現時只是討論如何落實執行。他相信市民認同要有綠色、衛生、可持續發展的環境，明白政府為何推行垃圾徵費。他指過程會有新問題，希望市民告知，必然每個人面對問題不一，稱沒有最好只有更好，每一個問題出現，就要考慮有甚麼好的方法解決，希望大家理解。

回收方面，他指港府都在努力，已經設立不少回收點，屋邨有計畫設收集點。長遠而言，希望減少垃圾、增加回收，希望未來「零個推填區」，望市民了解要共同做好。

哈爾濱旅遊業成功吸客？李家超：將推展旅遊藍圖2.0

有指哈爾濱旅遊成功吸引遊客，被問及香港吸引內地旅客及國際旅客是否過遲？李家超表示各方都有做相關工作，現時訪港旅客恢復至疫情前55%，將推展旅遊藍圖2.0。他表示菲律賓來港人數是疫情前114%、泰國則達104%，但要視乎航班是否足夠，認為之後旅客數字都會上升。他指周四的特首互動交流答問會上，不單止討論旅遊經濟，都會討論盛事經濟等更高層次問題。