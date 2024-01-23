陳國基赴聯合國人權理事會　稱國安法實施後「惶恐度日已成過去」

政務司司長陳國基今日（23日）在瑞士日內瓦出席聯合國人權理事會普遍定期審議工作組會議，擔任中國代表團副團長的他在會上就香港人權狀況發言，稱香港既是高度市場化、開放和國際化的經濟體，亦堅守法治，集作為國際都會成功元素於一身，強調「一國兩制」是香港長期繁榮穩定的重要基石。



陳國基（左二）出席聯合國人權理事會普遍定期審議工作組。（政務司司長辦公室）

陳國基表示，自香港特區1997年成立以來，「一國兩制」方針一直是香港長期繁榮穩定的重要基石，他稱此政策確保香港維持獨特優勢，符合國家根本利益。他續指，隨着《香港國安法》貫徹落實和修改選舉制度，惶恐度日已成過去，社會治安回復穩定。

陳國基說，在《憲法》、《基本法》以及國際公約適用於香港有關規定的保證下，香港市民可以繼續享有合法權利和自由。他強調，法治是香港賴以成功的基石和核心價值。香港在《基本法》保障下實施普通法制度，司法權亦獨立行使，本港司法機構廣受國際認同。他指，香港既是高度市場化、開放和國際化的經濟體，亦堅守法治，集作為國際都會成功元素於一身。