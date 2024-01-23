出席聯合國人權理事會　陳國基：國安法讓社會回復穩定安全

政務司司長陳國基今日（23日）在瑞士日內瓦出席聯合國人權理事會普遍定期審議工作組會議，強調《香港國安法》讓社會回復穩定安全，並符合《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》的規定。



陳國基（左二）出席聯合國人權理事會普遍定期審議工作組。（政務司司長辦公室）

工作組審議中國按照聯合國人權理事會普遍定期審議機制提交的第四次報告，當中包括香港特區的部份。陳國基在會議上發言指，制定《香港國安法》旨在應2019年反修例期的暴力和隨意襲擊，讓社會回復穩定安全，強調實施《香港國安法》對香港市民回復安定繁榮的生活，至關重要。

陳國基說，《基本法》在憲制層面保障基本權利和自由，包括言論和新聞自由，而《香港國安法》第四條明確訂明，維護國家安全應當尊重和保障人權，強調任何根據《香港國安法》採取的措施和執法行動必須遵守此原則。他又表示，香港完全符合《公民權利和政治權利國際公約》及其他相關國際公約的適用條文。

至於執法行動，陳國基稱全部均嚴格依法進行，當中包括有關保障基本權利的規定，並完全根據證據和適用法律採取，與相關人士的背景、職業或政治立場無關。他說法官依法就國家安全的案件獨立作出裁決，指有些人組織提出某些人或組織不應受到法律制裁，等同給予犯法特權，違反法治精神。

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》案件正在開審。（資料圖片/黃浩謙攝）

民建聯表示，陳國基發言說明香港特別行政區社會狀況，準確反映香港維護人權的工作，並駁斥別有用心者對香港事務的抹黑。該黨指，《香港國安法》實施及完善選舉制度後，特區政府的管治得以恢復正常，立法會與特區政府產生良性互動，香港居民各項權利和自由在更安全有序的環境下得到更好保障；社會亦在特區政府帶領下，全力發展經濟，推動民生建設，市民的獲得感和幸福感有所提升，充份展現香港是充滿生機和關愛的國際都會。

民建聯強調維護國家安全天經地義，反對敵意地區的政客，以任何形式試圖抹黑國家和香港的狀況、恫嚇香港的公職人員依法履職，以及粗暴干涉香港事務。

工聯會表示，支持陳國基率領的香港特區代表團，在會議上反擊西方國家的偽善和雙重標準，強調香港司法機構會繼續嚴格地按照《香港國安法》及其他適用法律的條文，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，不會屈服於任何壓力而作出有罪或無罪的裁決。

工聯會批評西方國家對《香港國安法》說三道四、指手劃腳，強調香港事務純屬中國內政，不容任何外國勢力插手干預。

立法會「G19」議員表示，支持陳國基的發言，指《香港國安法》及完善選舉制度實施後，香港在動亂中惶恐度日已成過去，社會治安及穩定得以回復，香港的人權、自由、法治和司法獨立繼續獲得保障，並廣受認同。

對於會上有歐美國家代表提出意見，並有人在會前要求釋放正接受審訊的黎智英，「G19」議員譴責有關言論，並強烈反對將人權問題政治化和公然干預香港司法獨立。