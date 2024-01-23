葉劉探訪銅鑼灣過渡性房屋　喜見住戶居所環境大改善

政府近年大力推動過渡性房屋項目，讓有迫切改善居住環境需要的人士入住。新民黨主席葉劉淑儀今日（23日）與灣仔區議員孫道弘及李文龍，到訪由「聚賢薈」營運的銅鑼灣希雲街過渡性房屋項目，喜見不同背景家庭均大大改善了居住環境。



以前住在劏房 現在地方寬敞、租金相宜

葉劉淑儀探訪了9個單位，住戶來自福建、菲律賓及印尼等地。雖然背景不同，但都不約而同表示自從入住過渡性房屋後，居住環境大大改善，讚揚過渡性房屋地方寬敞之餘租金亦較相宜。

這批住戶以往居住在劏房，租金約為5,000至7,000元，而且不包水電煤等費用。然而他們收入微薄，單是租金及相關支出已入不敷支，甚至要賒借度日。其中有一戶人家父子同住，該男士遷入後生活環境改善，更能勝出時間工作。另有來自內地的少女要在家中洗腎，然而劏房衛生環境較差，現在則可以在整潔居所安心養病，健康狀況亦明顯好轉。

葉劉一行人向住戶送上賀年福袋，內有東北大米、鴛鴦臘腸及賀年揮春等。她祝願所有過渡性房屋住戶生活愉快，龍年事事順利、平安健康。