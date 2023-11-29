過渡性房屋料有2.1萬供應已達標　最遲2025年首季落成

政府興建大量過渡性房屋，讓等候「上樓」的人士可提前改善居住環境。立法會議員江玉歡向政府查詢相關數據，房屋局局長何永賢書面回覆，政府已得土地提供2.1萬個過渡性房屋單位，超過目標的2萬個單位，最遲一批1,000伙將於2025年首季落成。



房屋局局長何永賢9月21日與副局長戴尚誠，到元朗錦上路過渡性房屋項目「恒莆新苑」視察。（何永賢Facebook）

明年料1.1萬個單位投入服務

何永賢說，截至今年10月底，已有9,000個單位投入服務，預計明年將會有1.1萬個單位可以使用，餘下約1,000個單位亦料在2025年首季落成。

房屋局的「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」，至今批出53個過渡性房屋項目，當中19個項目已投入服務，合共有6,400個單位。另有32個項目約2,600個單位由其他撥款資助，包括關愛基金，以及包括使用酒店和賓館房間作過渡性房屋的先導計劃等項目。

2月28日，「南昌220」首個拆卸的組件，先運往洪水橋的貨倉執修，並已經在大埔「樂善村」重用。（資料圖片/林穎嫺攝）

首個過渡性房屋項目「南昌220」已於去年11月結束，何永賢表示，項目的建築組件可拆卸及重用，目前已在大埔船灣黃魚灘過渡性房屋項目「樂善村」重新組裝其中1幢樓宇。而土瓜灣宋皇臺道的過渡性房屋項目「樂屋」，亦將於2024年1月在彩虹彩興路項目重新組裝成為一幢樓高8層的樓宇。

可在「住得易」登記 已收9500份申請

何永賢強調，過渡性房屋和「簡約公屋」共約5萬個單位，讓有迫切需要人士居住，市民可以在房屋局過渡性房屋中央統一平台「住得易」申請。截至11月中，房屋局已收到超過9,500份申請，市區、擴展市區及新界的項目入住率均超過90%。