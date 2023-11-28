過渡性房屋｜荃灣仁濟軒入住率達95%　何永賢感滿意︰好高嘅成績

荃灣過渡性房屋仁濟軒今早（28日）舉行入伙儀式，約200戶居民陸續入伙。房屋局局長何永賢致辭時表示，對95%的入住率感到高興，估計隨着公屋供應增加，過渡性房屋住戶遷出，入伙數字會不斷攀升，可達120%。她又相信在社工團隊可協助入住家庭。



▼2022年9月21日 灣海過渡性房屋「仁濟軒」動土▼



+ 4

料公屋供應增加可加快仁濟軒住戶流轉

何永賢表示，「最開心係我聽個到入伙數字，咁快已經去到百分之九十五，呢個係好高嘅成績。」但她估計未來入住率可達110%至120%，並解釋隨著公屋供應增加，過渡性房屋居民短時間可搬上公屋，可加快流轉至其他有需要的市民。

何永賢說，去年上任兩個月時，曾在場見證地盤動工，指仁濟軒採用新組裝合成建築法，因此轉眼便可峻工。她相信入住的家庭，在仁濟醫院社工團隊的幫助下，可更好改善居住環境，以及處理家庭關係。

+ 4

撥款1.16億元建成 提供212個伙

仁濟軒位於荃灣海興路，佔地約6,000米，獲房屋局撥款1.16億元建成。除了提供212個1至5人的單位外，並設有多種配套，包括身心靈活動、健體設施、中醫診症、就業諮詢等，首輪租住期兩年。