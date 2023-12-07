避談Taylor Swift不來港巡演　楊潤雄︰LV時裝秀證有能力辦盛事

雖然政府近年積極推動夜經濟，對外說好香港故事，惟剛成為《時代》周刊風雲人物的美國樂壇天后Taylor Swift，其世界巡迴演唱會名單並無香港，新加坡卻榜上有名；同時中環銀行家的天台酒吧蒲點SEVVA，亦將於明年中結業。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（7日）表示，個別明星的考慮需視乎實際情況，又指本港主要場館過去一段時間的檔期已滿。他反而提到最近於尖東舉辦的Louis Vuitton時裝秀，稱相關片段在網上的瀏覽量已達一億次，讓海外得知香港有能力舉辦大型盛事。



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紅館、中環海濱等場地檔期已滿

美國《時代》周刊於昨日（6日）公布2023年度風雲人物，美國樂壇天后Taylor Swift當選，並成為封面人物。不過她早前宣布的世界巡迴演唱會安排，香港並不在名單內，新加坡卻榜上有名。被問到如何吸引著名歌手來港開辦演唱會，以促進旅遊業及消費。

楊潤雄表示，個別明星的考慮需視乎實際情況，又指本港的主要場館，包括中環海濱活動空間、紅館及尖沙咀文化中心，過去一段時間的檔期已滿，因此認為有需要興建更多場館，以吸引更多演唱會在港舉辦。「如果你去留意，啲期係滿晒，即係我哋啲活動不停咁推出嚟。」

▼11月30日 LV時裝秀會場內外▼



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外國人能透過LV時裝秀片段認識香港

國際頂尖高級時裝品牌Louis Vuitton於上月30日，在尖沙咀星光大道，舉行2024初秋男裝時裝秀，紅影周潤發、宋仲基、New Jeans的Hyein等眾星雲集。楊潤雄提到該活動吸引不少海外及本地明星出席，稱相關片段在網上的瀏覽量已達一億次。但他沒說明是哪條或哪些影片。

楊潤雄認為，外國人能透過片段認識香港，得知香港有能力舉辦大型盛事，並邀請他們到香港欣賞維港景色。「呢個正正係我哋繼續話畀全世界知，我哋香港係有能力，亦係一個好地方，辦一啲大型活動。」

▼11月30日 追星族LV時裝秀外圍等偶像▼



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楊潤雄︰市面上好多舖頭大排長龍

最近有指中環銀行家的天台酒吧蒲點SEVVA，將於明年5月租約期滿後，結束16年的經營。楊潤雄表示，商業社會存在競爭，業界亦明白需要更加努力，強調政府會盡量改善環境，舉辦更多大型活動。「如果大家努力去做，搵到好嘅方向，好嘅方法，大家仍然見到市面上好多舖頭大排長龍。」

▼天台酒吧SEVVA過去盛況▼

