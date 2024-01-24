垃圾徵費｜灣仔、油尖旺無智能廚餘回收桶　四區未有私人屋苑安裝

垃圾徵費二度延後至8月1日實施，截至上周一（15日），全港有449個智能廚餘回收桶覆蓋約1,000棟樓宇，其中灣仔和油尖旺完全無智能廚餘回收桶，中西區、南區、深水埗和大埔未有私人屋苑安裝智能廚餘回收桶。環保署預計，今年底前可在公共屋邨增設逾250個智能廚餘回收桶。



梁熙指，調查結果反映大部份市民支持政府推動香港中西醫協作服務發展。（盧翊銘攝）

梁熙：不少屋苑未符合資格申請智能廚餘回收桶資助

環保署2022年開展「公共屋邨廚餘收集試驗計劃」，環境運動委員會亦推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，讓屋苑申請資助安裝智能回收箱收集廚餘。民建聯立法會議員梁熙關注，不少私人屋苑、單幢私人樓宇及「三無大廈」未符合私人屋苑試驗計劃的申請資格。

灣仔、油尖旺無智能廚餘回收桶 四區未有私人屋苑安裝

環境及生態局局長謝展寰今天（24日）回覆梁熙書面質詢時說，環保署正聯同房屋署及香港房屋協會，全速將智能廚餘回收服務擴展至所有公共屋邨，透露截至上周一（15日），全港有449個智能廚餘回收桶覆蓋約1,000棟樓宇，其中灣仔和油尖旺完全無智能廚餘回收桶，中西區、南區、深水埗和大埔未有私人屋苑設置智能廚餘回收桶。最少回收桶的是中西區，只有3部，全部位於公共屋邨；最多回收桶的是沙田區，有62部。

今年增設逾250個智能廚餘回收桶

謝展寰預計，今年內有超過700個智能廚餘回收桶投入服務，即較現時增設逾250個，並會適時檢視各公共屋邨的參與率、廚餘收集量和運作成效，並在有需要時為個別屋邨加裝智能廚餘回收桶。

「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」接6宗申請

環保署正透過回收基金及環境及自然保育基金，協助私人住宅樓宇安裝智能回收桶收集廚餘，預計農曆新年前共覆蓋30個私人屋苑及三條鄉村，合共安裝約100部智能廚餘回收桶。「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」預計今年內批出約15至20宗屋苑申請，涉及約120部智能廚餘回收桶。截至上周一（15日）共收到6宗申請。

智能回收箱。

76個地點智能回收箱投入服務 每日回收量3550公斤

環保署2020年底推出的「智能回收系統先導計劃」，前年起於部分「回收環保站」及「回收便利點」設置智能回收箱，謝展寰表示至今76個地點的智能回收箱已全數投入服務，回收量逐步增加，截至去年底，76個地點的智能回收箱，每日合共收集約3550公斤回收物。