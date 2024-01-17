垃圾徵費｜黃傑龍：未清楚政府廚餘回收安排　飲食界憂分類困難

垃圾徵費將於4月1日實施，政府去年向飲食業發出相關作業指引，參與廚餘收集及回收計劃的食肆只要妥善做好廚餘分類，可交由政府送往回收中心處理，毋須支付垃圾收費。



稻苗學會榮譽會長黃傑龍表示，廚餘收集暫未有清晰安排，認為商場較容易收集，街舖可能要有收集點，料政府未來會有更詳細指引。他又指香港食肆廚房較小，部份食肆或無空間做分類而無奈全部使用指定垃圾袋，實施情況尚要推行後慢慢摸索：「相信4月1號之後，好多事會改變，影響會慢慢浮現，要慢慢去試。」



垃圾徵費落實後，市民必須購買指定垃圾袋棄置垃圾。（資料圖片）

政府指引：回收廚餘不需交垃圾徵費

根據政府去年向飲食業發出的垃圾徵費良好作業指引，提及參與廚餘收集及回收計劃的食肆，只要能妥善做好廚餘分類，送往廚餘回收設施的廚餘，不需支付垃圾收費，而收集商收集的廚餘也不需要以指定袋包妥。

作業指引附件提及廚餘分類注意事項，包括要用隔篩將多餘的水分盡量瀝乾，避免將含有洗潔精的廚餘放入回收桶等。穀物、蔬果、肉類及殘渣均可回收，但隋性物料、高水份、過硬及過大物料則不可回收，包括牙籤、湯、蜆蠔蟹殼及大骨頭等。

飲業界料每年付數千至百萬元徵費

稻苗學會榮譽會長黃傑龍表示，隨垃圾徵費「殺到埋嚟」，業界關注也有所提升，開始有人計平均每年要多付多少錢，細規模餐廳或要數千元、酒樓則要數萬元，一些大餐飲集團甚至可能要幾十萬至上百萬元。

黃傑龍。（資料圖片）

回收食肆廚餘後送O Park 料細廚房難分類

他提到自己旗下餐廳已提早一兩年進行廚餘分類工作，每日磅重紀錄等，而4月1日後政府會免費幫食肆收集廚餘，送往有機資源回收中心O Park處理，「只要願意分出嚟、政府肯嚟收，就冇問題。」

不過，他指食肆在垃圾回收方面存在的困難一直未能解決，例如大部份餐廳廚房較細，難有空間分出多個分類收集箱；分類廚餘也屬厭惡性工作，不會特別加人手去做，令食肆做分類異常困難，因此預料有部份食肆或直接付錢棄置到指定袋中。

參與廚餘收集及回收計劃的食肆只要妥善做好廚餘分類，可交由政府送往回收中心處理，毋須支付垃圾收費。

要求政府多提供廚餘回收點 料稍後更多細節公布

黃傑龍稱，目前政府暫未有清晰的廚餘收集安排，料稍後會有更多指引公布。他初步認為商場食肆會較容易收集，街舖則可能設有收集點，又指已多次向政府表達提供相關廚餘回收點，否則若有食肆因位置問題而無法為其收集廚餘，最終需支付費用買指定袋，屬不公平做法。

至於外賣餐盒問題，黃傑龍稱即棄膠餐具首階段管制將於4月22日實施，屆時會停用一次性塑膠餐具，故會鼓勵業界及市民自攜餐具。外賣餐盒則屬第二階段，但因涉及湯汁等問題，可見將來相信難以解決。他更稱，隨垃圾徵費等安排實施，「相信4月1日之後，好多事會改變，影響會慢慢浮現，要慢慢去試。」