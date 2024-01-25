工聯會：港人經找換店匯款到內地　資金慘遭凍結　更被公安傳召

經找換店滙款到內地的市民注意！工聯會去年接獲130宗關於跨境匯款的求助，多數事主因為找換店選擇的第三方轉帳人士帳戶涉案，而令匯款的收款銀行帳戶和資金遭凍結，呼籲市民使用「銀行對銀行」的正規跨境匯款渠道。



有市民經找換店匯款地內地，結果資金遭凍結。（資料圖片）

中間人帳戶若涉及刑事 收款戶口或被凍結

不少市民為方便和獲得較高的匯率，選擇透過找換店匯款，找換店通常安排一個內地銀行帳戶，將資金轉入收款人的內地帳戶，再由轉帳至客戶指定的收款戶口。立法會議員黃國指出，市民感覺找換店是合法經營，匯款都是合法途徑，但原來部份找換店不是以公司的戶口「對數」，若第三方戶口涉及刑事，可能導致收款人的帳戶被標記為「關聯帳戶」，就會拖累收款的戶口和資金被公安機關凍結，解封時間將難以確定，更有可能被沒收。

他指，130宗的求助數字中，多數事主因為找換店選擇的第三方帳戶涉案，而收款帳戶和資金遭凍結，近來更有部份事主因此被內地公安機關發信傳召調查，發出傳召調查的公安遠至貴州或更遠的省份，令求助者擔憂人身安全，或過關遭扣查。他表示，若受託匯款人士及帳戶涉及「洗黑錢」、「開賭」或其他罪行，收款帳戶最終會被凍結調查。

工聯會呼籲市民以銀行對銀行的方式跨境匯款。（李宇婷攝）

事主李先生，是其中一名以找換店匯款，內地銀行帳戶被凍結的市民。去年2月，李先生透過找換店要求兌換26萬人民幣，並匯款到自己在內地的銀行戶口，打算作爲購買內地房產。同年4月，李先生發現內地銀行帳戶被凍結。他向銀行提供找換店的匯款收據證明後，帳戶獲解凍。然而同年9月，李先生再次發現戶口無法使用，經向銀行查詢得知，該帳戶因涉及賭場犯罪案件而被貴州公安局凍結。其後，李先生收到貴州公安局來信，要求他在本月內親自到貴州公安局交代涉案帳戶。

李先生翻查內地戶口流水單，發現找換店處理匯款時，曾分別透過多位不同人士戶口轉帳給他的內地帳戶，但當李先生要求該家找換店提供相關匯款去向證明時，卻遭找換店拒絕，經黃國的辦事處協助，李先生已向香港海關舉報，內容為找換店在李先生不知情下，以不正常渠道匯款至他的內地帳戶，及拒絕提供匯款去向證明。李先生擔心往貴州路途遠兼言語不通，又擔心人身安全。

工聯會呼籲市民以銀行對銀行的方式跨境匯款。（李宇婷攝）

呼籲銀行對銀行匯款 遇問題可致電海關

黃國提醒並呼籲市民，應使用正規渠道如銀行對銀行的匯款，避免通過可疑的找換店匯款。若市民通過找換店進行跨境匯款，建議市民保留收據等交易證明文件，以應對銀行帳戶被凍結的潛在風險。

他又促請香港海關與內地相關部門優化現時兩地司法互助安排，協助因內地銀行帳戶涉案而被傳召的港人完成調查取證程序。並促請特區政府駐內地辦事處，向因跨境匯款而被凍結內地銀行戶口的港人提供援助。而在港市民若遇到跨境匯款問題，可致電海關舉報或查詢。