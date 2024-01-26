垃圾徵費｜公園食飯如何丟棄飯盒？　江玉歡向環境局提出30問

垃圾徵費延後至8月1日全面實施，然而近期市民有不少疑問，例如丟棄大型垃圾在甚麼情況下要貼11元標籤，以及監察機制和成本等。立法會議員江玉歡向環境及生態局局長謝展寰發信，提出30條問題，希望局方解答。



江玉歡提出，市民在公園或其他戶外地方用膳時，飯盒能否掉在公園的垃圾桶？（資料圖片）

現時市民在聖誕節、農曆新年會買聖誕樹或年花，江玉歡說如果要貼上11元標籤才能丟棄，市民有可能減少購買，問政府會否有專門回收站收集聖誕樹和大型年花。

發生爭執管理處員工有否責任保存證據

不少市民和清潔工都擔心，在棄置大型垃圾時，物業管理公司員工和住戶就標籤問題發生爭執如何處理，江玉歡問這情況下，員工有沒有責任保存證據並通知執法人員，而員工又是否有權要求住戶提供身份證明文件。相反，如果清潔工拒收已貼上標籤的大型垃圾，或者管理公司徵收不合理附加費，市民又如何處理。

日常垃圾方面，若市民將日常家居垃圾棄置在商場或公司的垃圾桶內，而沒有使用指定垃圾袋，清潔人員是否要先將這些垃圾放在指定袋後才能棄置？一些在公園用膳的市民，用餐後是否能裝飯盒丟入公園的垃圾桶？若果不能會如何處罰？周末不少外傭在公園、海灘等地休息時，都會墊着紙皮，丟棄紙皮時是否要貼上11元標籤，政府又會否安排人員收集？

需要使用尿片的家庭無可避免會丟棄較多垃圾，江玉歡問政府會否提供津貼。（資料圖片）

需要使用尿片的住戶有無津貼 幾日掉一次如何確保衛生

家居垃圾方面，江玉歡問政府有沒有津貼需要使用尿片的住戶，而住戶特別是獨居長者若幾日才丟棄一次垃圾，如何確保不會造成衛生問題。若將家居垃圾丟進大廈大堂的小型垃圾容器會否違法，及由誰負責執法，業主及管理公司是否有責任舉報，物管公司是否有權就執行垃圾徵費而安裝閉路電視，又如何防止市民將垃圾號某置在舊衣舊書回收箱之中。

業務人員方面，洗衣店客戶用膠袋裝着磅洗或乾洗的衣服不能當做垃圾袋，洗衣店就只能用指定袋來丟棄每日收到的膠袋，造成二次浪費，這情況如何處理？至於外判清潔工，如在馬路或公共地方發現違規垃圾，應如何處理？

江玉歡提出，若市民發現遊客亂丟垃圾，應該如何處理。（資料圖片/廖雁雄攝）

遊客亂丟違規垃圾 市民如何處理？

此外，江玉歡提到若市民發現有遊客亂丟違規垃圾，又應該如何處理。

減廢及宣傳方面，垃圾徵費後政府及其他機構會否帶頭減少印製、派發宣傳品，以及在典禮上減少派發無實際用途的小禮物或紀念品。政府又如何計劃向非華語居民特別是外傭解釋垃圾徵費政策，若外傭違法會否影響在港簽證。

江玉歡希望政府定期檢討相關法例及執行細節，如定期公布回收率、減費率等，讓市民了解成效。她問環境局會否設立檢討機制，以及何時向市民發放檢討報告。