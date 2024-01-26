垃圾徵費｜指定袋開售　跟環保署測真身證夠堅靱　不敵洗潔精唧咀

垃圾徵費推遲8月才實施，至於9款指定垃圾袋則於今日（26日）起率先在三間零售店旗下分店開賣，市民終有機會接觸到，究竟是如網傳太薄易穿，抑或如環保署測試夠堅靱而不會斷裂？



記者仿傚環保署方法，將17樣共重8.5公斤（18.7磅）的物品，放入15公升指定後上下晃動10次，沒有破損；但再多10次晃動，則有部份位置變薄，底部出現一個小孔。記者又測試20公升的平口指定袋，特別將洗潔精唧咀放近袋邊，結果晃動後唧咀真的刺穿膠袋，如環保署測試結果相同。對比市面的垃圾袋，放入8.5公斤物品，拿起晃動後均斷裂。不過要一般家庭不太可能會放這麼重的垃圾在一個垃圾袋，這項測試只顯示環保署指定袋較市民現售的垃圾袋堅靱。



記者也找來兩個帶尖葉的新鮮菠蘿，放進10公升型號指定袋，上下晃動十次後，至少三處有破損，為菠蘿硬葉造成，底部有嚴重破損，因此平時棄菠蘿尖葉要留意，因此法例列明棄置指定袋時有物凸出屬違法。



政府上周五（19日）公布垃圾徵費押後四個月至8月1日實施，環保署周日（21日）發放拍片實測示範，在一個15公升的「背心型」真指定袋內，放置總共8.5公斤（18.7磅）重的罐頭、樽裝豉油、洗潔精和筒裝蘋果共17樣，再多次上下晃動及拉扯，都完好無損，反駁易破爛指控。

不過其後被發現洗潔精唧嘴刺穿膠袋，環境及生態局局長謝展寰表示，指定垃圾袋的質素與一般垃圾袋一樣，拍片原意是證明「唔係咁易爛」。

指定垃圾袋今日起有售，記者取得9個型號，愈小的袋感覺愈薄，3公升型號似外茶餐廳外賣袋，15公升及20公升型號比超市的膠袋為厚，100公升型號甚厚，質地與其他8款明顯不同。

垃圾徵費9款指定袋收費。（環保署圖片）

15公升指定袋放8.5公斤物品晃動20次 袋背現小孔

記者跟環保署「照辦煮碗」找來 17樣相同、或是重量和大小相若的產品，總重量約8.5公斤（18.7磅），以測試15公升指定袋能否承受得起。當中大部份為罐頭，另有兩枝樽裝豉油、一筒蘋果、兩枝洗潔精（其中一枝有唧咀）。

17樣物品放入第一個15公升指定袋後，記者將其拿起，8.5公斤不輕，不過這個背心型指定袋未有斷裂，與官方測試一致。然後又跟環保署影片，將重重指定袋上下晃動10次，未有斷裂或破損；再晃動多10次，右下邊有點擠薄（較淺綠），但初步未有破損，其後檢查後方下面有一個細窿。

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學環保署上下晃動10次 15公升指定袋無斷裂或破損

由於第一個15公升指定袋總共晃動20次，比官方測試多一倍，故此記者再用另一個15公升型號測試，上下晃動10次，結論未有斷裂或破損，只是變皺了及部份位置變薄。

20公升指定袋被洗潔精唧嘴刺穿

記者之後測試20公升指定袋，屬一般家庭用的平口垃圾袋。同樣將17樣產品放入袋內，洗潔精唧嘴跟環保署測試一樣，特別放近袋邊，然後綁好袋口，拿起後上下晃動十次，未有斷裂。不過其後發現一邊有破損，料是洗潔精唧嘴刺穿成，跟環保署的測試出現同樣結果，記者檢查時稍為大力令「傷口擴大」。

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測試三款平口垃圾袋 無法承8.5公斤物品斷裂

為對比質素，記者測試市面上有售的三款平口垃圾袋，同樣放入17樣產品，再拿起及上下上下晃動10次後，未有破損，但再上下晃動到第五次時，袋口就裂了；惠康Meadows中垃圾袋表現則一般，綁好袋口拿起，晃動一下就斷了；日本城Japan Home垃圾袋晃動了三下也在空中斷裂。

不過要留意，8.5公斤是甚重，一般家庭不太可能會放這麼重的垃圾在一個垃圾袋，所以這三款垃圾袋無法承受而斷裂不足為奇，這項測試只顯示環保署指定袋較為堅靱。

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菠蘿葉尖銳刺穿10公升型號指定袋

市民有時會將湯骨、魚骨等尖銳的廚餘放入垃圾袋，甚至榴槤殼也用膠袋套住棄置，指定袋又能否應付？考慮到湯骨、魚骨一般會用紙或膠枱布包裹，而榴槤殼通常外包報紙，刺穿垃圾袋風險較低，記者找來兩個帶尖葉的新鮮菠蘿，測試10公升型號指定袋的抗破損能力。

記者將放了兩個菠蘿的指定袋上下晃動十次後，至少三處有破損，為菠蘿硬葉造成，底部有嚴重破損，因此平時棄菠蘿尖葉要留意。

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▼垃圾徵費指定袋防偽資料及核實方法▼

