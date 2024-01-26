區議會選舉｜改動設計、三重認證形同虛設　選舉事務處何時完善？

去年12月10日區議會選舉投票期間，電子選民登記冊系統故障，一度無法投票，最終要延長投票時間，選舉管理委員會當晚指懷疑後台數據庫出現問題。選管會今日（26日）交中期報告，揭露其內部不論在科技還是溝通均出現嚴重錯誤，資訊科技管理部人員因應需要改動設計，致兩個程序出錯，更無向三重認證中的另外兩重、包括最後把關的第三方技術諮詢委員會闡述清楚改動詳情，致事故發生。



電子選民登記冊系統自2021年推出以來頻頻故障，徵結所在仍是選管會籌劃及管理不善。今次未被清楚告之改程式內容的技術諮詢委員會，更是系統首次出錯後，選管會多番在報告中強調須向其求助的專家對象之一。香選舉制度或已「完善」，選舉事務處何時「完善」？



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改動後無通知技術諮詢委員會

選管會今日向特首提交上月區議會選舉的中期報告，指經專責調查小組測試後，發現選舉事務處資訊科技部門人員，因應今次選舉修改系統設計，且未有充分考慮其在質際操作時可能會引起的流量影響及做足夠的承載測試，導致實際運行時有兩個程序出現問題。

最離譜一點，是程序上系統設三重認證安排，包括第一重的團隊測試；第二重個人資料安全、系統保安測試，以及最為重要的第三方技術諮詢委員會。不過，選管會今承認，未將上述設計改動清楚告之另外兩重確認機關，包括技術諮詢委員會，令確認架構形同虛設。

設立電子選民登記冊連番出問題

選舉事務處自2021年設立電子選民登記冊系統以來事故再三出現，其中首次引入系統的2021年9月選舉委員會界別分組一般選舉中，選管會就票站大排長龍及點票時間過長提交特別提交調查報告，披露有票站時間設定出現問題，導致電子統計選票比票根少兩票；也有票站因系統操作問題，電子統計選票少了七票。

▼2023年12月10日 區議會選舉進行期間電子選民登記冊故障▼



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選管會調查報告促選舉事務處須請教專家

該份調查調查報告直言承辦商責無旁貸，責成選舉事務處修正程式錯誤，稱因系統只能在投票當日使用，不能藉持續使用完善系統，故系統是否順利有賴周詳策劃、充分準備及測試，並須要有合適的硬件和軟件配合，更強調資訊科技事宜須要尋求專業部門協助。

「資訊科技為專業範疇，選舉事務處有必要尋求專業部門協助，完善電子選民登記冊系統以系統確保其在日後選舉運作暢順。」 選管會2021年選委會界別⼀般選舉調查報告

然而「改善」做法的三個月、即2021年12月的立法會選舉，投票過程再出現系統「甩轆」，包括電力、網絡連線或運作不穩定情況影響，導致7個票站一度須暫停投票3至22分鐘，選管會相應順延投票時間。

▼2023年12月10日區議會選舉 選管會就電子選民登記冊故障見記者▼



在當時的選管會報告書中，形容系統運作「整體上順暢」，並提及該次選舉有電子選民登記冊技術諮詢委員會多名專家成員及政府資科辦全力支援。報告稱會續檢視及完善技術，建議在未來邀請資訊科技業界的專業人士擔任技術諮詢委員會成員，形容可增強公眾對科技信心。

「除可就優化電子選民登記冊系統向選管會提供專業意見外，亦可增強公眾對於在選舉中應用資訊科技的信心。」 選管會2021年立法會換屆選舉報告書

總選舉事務主任及資訊科技管理主管記者會全程默坐

選管會在其後的選舉中，包括在2022年行政長官選舉報告書中，提及感謝技術諮詢委員會的專業意見，委員會多角度地加強監察系統的運作及技術表現，並透露資科辦因應在2021年12月立法會選舉，特別調派一名資訊科技署助理署長，擔任系統項目總監，以提出建議措施。

系統在上月區議會選舉中再次發生事故，事故成因紛紛指向選管會出現管理失誤，但在今日交代調查的記者會上，最為關鍵、負責管理的總選舉事務主任黃文超，及負責IT的資訊科技管理主管翁慧卿卻不發一言，未就事件做任何解釋或致歉。