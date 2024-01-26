區議會選舉故障揭選舉處混帳　葉劉：難以理解　江玉歡：應要辭職

2023年12月區議會選舉投票日電子選民登記冊故障，選舉委員會今日（26日）公布相關調查中期報告，指選舉事務處技術團隊在按今次選舉而修改系統時，無考慮實際操作時的流量影響，未有充分的荷載測試，故引致系統故障。



新民黨主席、行政會議召集人兼立法會議員葉劉淑儀直言難以理解，批評屬低級錯誤，做法不可接受，事件亦對其政黨造成很大影響，敦促當局以後任何系統都要做充分的荷載測試。立法會議員江玉歡也批評有關技術團隊不負責任、「無交足功課」，釀成這次既影響選舉、亦影響香港的嚴重事件，直言涉事員工應請辭，「呢位同事真係唔好意思，佢真係應該要退下崗位。」



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑也表明，選舉事務處技術團隊負責修改系統，很難不為此負責，並認為事件反映選舉事務處技術團隊未完全掌握相關系統的設計及技術，促涉事團隊未來要認真查找不足。



▼1月26日 選管會公布區議會選舉投票日電子選民登記冊故障調查中期報告▼



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新民黨主席、行政會議召集人葉劉淑儀表示對事件感到失望，難以理解選舉事務處技術團隊為何會未做充分荷載測試，「直頭係低級錯誤，有咩理由唔做load test呢?」，直言做法不可接受，又指除涉事團隊要受處分，總選舉事務主任也有責任確保一切準備妥當，也應為此負責，她也敦促當局以後任何系統都要做充分的荷載測試。

她續指，事件對其政黨影響很大，因主要選區在港島，系統故障時間屬市民用晚飯的「黃金時間」，很多票站要到晚上9時才重開，「中產返屋企食飯唔會出嚟，我哋唔可以好似屋邨咁用大聲公叫人出嚟，又唔可以上樓洗樓，對我哋嚟講影響嚴重，損失慘重。」她都特別提到，中區有一其政黨候選人，得票只輸當選人只差300票，認為若無此事件，也有機會當選，「係影響咗一個青年嘅努力，又要等多四年，中區個年輕人真係幾優秀。」

葉劉淑儀都重提當日系統故障後，其政黨曾帶市民到票站投票，惟有票站職員著他們離開，批當局在危機應變上也有不足，未來不止要做好測試，更要就整個選舉流程、危機應變做檢討。

▼2023年12月10日 區議會選舉進行期間電子選民登記冊故障▼



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立法會議員江玉歡則提到，選管會坦承承認問題、及早向公眾交代是好事，惟事件屬「可以避免、不應犯」的錯誤，批有關技術團隊不負責任、「無交足功課」，釀成這次既影響選舉、亦影響香港的嚴重事件，直言涉事員工應請辭，「呢位同事真係唔好意思，佢真係應該要退下崗位。」

提到三重認證制度下，作為第一重的技術團隊未有向其他兩重的人員講明改動，江玉歡認為，反映事件是涉及技術團隊判斷錯誤，「呢件事錯係錯喺技術團隊到，係技術問題。……係技術上面，技術團隊係要負責，如果咁都唔使負責，即係所有嘢都唔使負責，技術團隊一定要負責。」

問到如何避免同類事件發生，江玉歡指相信未來事件會有更詳細的報告，當中將會有更多建議，她期望當中會列明整個系統試行的程序、列明要設高流量的壓力測試等，「呢啲咁嘅錯誤，我哋叫完全可以避免嘅錯誤，下次唔可以再錯。」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，選舉事務處技術團隊負責修改系統，很難不為此負責。（資料圖片）

負責調查事故的專責調查小組主席文本立在記者會上提到，經模擬測試後，發現系統程序存在設計問題，就線程池的問題，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑解釋，情況等同一條隧道有三條行車線，但因程序錯誤，令車輛行來行去都只是使用其中一條行車線（即記者會上所講的「單列輪候」），導致「大塞車」。

他又指，選舉事務處技術團隊負責修改系統，很難不為此負責，且如記者會上文本立所講，在三重認證制度下，技術團隊只以「輕微」形容相關改動，令第二及第三重未能作出正確判斷、提供意見，也有機會是相關系統未有足分荷載測試的原因，以致事前未能發現問題。

方保僑續指，相關系統原本由外判商設計，事件也反映選舉事務處技術團隊未完全掌握相關系統的設計及技術，促涉事團隊未來要認真查找不足，他又估計未來有資科辦介入、審批不同電子系統，應可解決這些情況。

▼2023年12月10日區議會選舉 選管會就電子選民登記冊故障見記者▼

