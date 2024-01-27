盛事之都搞活動兼聚財氣　何敬康倡大賣周邊限定產品

政府昨日（26日）公布未來半年盛事計劃，希望聚人氣又聚財氣。新民黨立法會議員何敬康進一步建議，香港舉辦演唱會、體育賽事的同時，應推出限定精品，提高消費意欲。



新民黨立法會議員何敬康。（立法會直播截圖）

政府公布多項上半年會舉辦的活動，當中包括國際邁阿密足球賽、「俠之大者─金庸百年誕辰紀念」、流行文化盛事ComplexCon、Dior國際時裝展等，而特首李家超更在行政長官互動交流答問會表示，「一定會」爭取世界知名歌星來港開演唱會。

設Pop-up Store賣香港限定周邊產品

何敬康表示，既然要吸引更多國際盛事來港舉辦，就要積極對外做好宣傳推廣。此外他建議將「文化藝術盛事基金」申請涵蓋至演唱會，由基金支持本地活動營辦方，爭取國際流行演唱會在港舉行。

演唱會限定Tee是樂迷的熱門首選。（資料圖片）

大搞活動聚人氣，如何將人氣變成財氣？何敬康建議推出周邊限定產品。他說疫情期間張學友演唱會亦有推出主題口罩，不少體育盛事和演唱會都有推出限定T-shirt。他建議國際品牌來港舉辦展覽時可設Pop-up Store，推出「香港限定」產品，吸引訪港旅客和香港市民購買，提高消費意欲，為盛事增值，惠及零售經濟。

鄭泳舜建議旅發局 協助機構申請活動所需牌照

大型體育活動事務委員會副主席、民建聯民政事務發言人鄭泳舜則反映，有體育機構擬引入體育盛事，不知從何入手。他指旅發局擔當窗口平台角色，期望旅發局可協助申請各類牌照及各項配套服務。他期望推出盛事套票，例如讓訪港客來港觀賞演唱會的同時，亦能入場看國際七人欖球賽，達致更好的協同效應。