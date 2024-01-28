盛事經濟｜欠國際歌星演唱會　楊潤雄：我連佢電話都未必搵到

政府日前宣布上半年有逾80項盛事在港舉行，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（28日）接受電台訪問時說，期望吸引旅客來港帶動經濟外，同時讓世界知道香港有能力舉辦世界級活動賽事。 他透露正與球王美斯球隊商討，希望美斯留港期間出席更多活動，宣傳香港文化。



被問到盛事未見大型演唱會，楊潤雄稱會積極爭取國際知名歌手來港表演，惟笑言：「有啲人話『你打個電話去畀個歌星』……香港嘅或者可以，世界級嘅我連佢電話都未必搵到。」他又反問何不把資金投放在本地歌手身上，強調「使每一筆錢都要對香港有整體利益喺到」



文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（28日）接受電台訪問時說，期望盛事除可吸引旅客，帶動周邊經濟外，同時讓世界知道香港有能力舉辦世界級活動賽事。（商台直播）

辦盛事讓世界知道香港能力

政府成立跨部門盛事統籌協調組，身為副組長的楊潤雄表示，多盛事在港舉行，反映香港有很多文化、體育、節日慶典等大型及多元活動，「梗有啲嘢啱你做」，除了令港人和旅客接觸不同盛事外，更讓世界知道「香港有能力舉辦世界級活動賽事」。

他指，2023/24年度本港有17項M品牌項目，屬歷來最高，當局藉盛事推動本港體育發展，同時可帶動周邊經濟，包括活動管理、宣傳、場地、設備等，創造本地就業機會，認為這才是對香港人最重要的正面影響。

美斯將以國際邁亞密的球員身份訪港。（路透社）

正與美斯球隊商討活動安排

楊潤雄又提到，文體旅局的角色是推廣、促成活動，每項盛事成功舉辦的背後，都需要花費很多功夫，例如場地配合、贊助等等。他舉例指，下周球王美斯領軍的國際邁亞密訪港，當局正與球隊商量，希望在美斯留港期間舉辦更多活動，借機宣傳香港的文化、特色及旅遊，不過他強調美斯作為世界知名球星，球隊也有不少考慮，「我哋又無得逼佢啦，互相尊重啦。」

盛事未見演唱會 楊潤雄：世界級歌星我連電話都未必搵到

80項盛事清單中未見大型演唱會，坊間對香港屢次失落國際巨星演唱會感失望，行會召集人葉劉淑儀早前更批評楊潤雄官僚爭取唔到Taylor Swift來港開個唱。楊潤雄解釋盛事清單不包括舉辦大型演唱會，因為歌手會否來港表演是商業決定，當局會積極爭取國際知名歌手來港表演，笑稱：「有啲人話『你打個電話去畀個歌星』……香港嘅或者可以，世界級嘅我連佢電話都未必搵到。」

被問到會否向國際歌星提供資助，吸引他們在港辦演唱會，楊潤雄表示，本地歌手都很國際化，不能只在乎國際歌星，如果當局直接資助國際歌星來港，可能會有人反問何不把資金投放在本地歌手身上，強調「使每一筆錢都要對香港有整體利益喺到」，認為資助僅是舉辦活動的誘因，更重要的是幫他們辦成事。

不過，有議員質疑盛事清單中大多為「打卡」，難稱得上為盛事，更形容政府僅為「跑數」。楊潤雄反駁「打卡」是緊貼旅客的習慣，相信景點無打卡點，其歡迎程度會大減。他以2月14日至24日期間舉行的「Chubby Hearts Hong Kong」為例，說這紅心裝置藝術除了是節日「打卡位」，更是藝術裝置。

香港上半年盛事陸續有來，吸引活動落戶香港需花費多少人力、物力及金錢呢？楊潤雄表示，旅發局會作為窗口，與世界各地的主辦單位聯絡，爭取他們來港舉辦盛事，而部門負責聯絡、協調等工作，加上文化藝術盛事基金及「M品牌」等早有預留資金作舉辦活動，故暫時無須花費額外資源辦盛事。

楊潤雄：有信心除夕旅客滯留事件不再發生

去年維港除夕夜煙花匯演吸引大批內地旅客來港觀賞，惟凌晨大批內地客因交通和口岸關閉而滯留本港，下月舉行的大年初二農曆新年煙花匯演將復辦，滯留事件會否重蹈覆轍呢？楊潤雄直言：「有信心除夕夜（事件）不會再發生！」他續說：「住屯門睇完煙花都唔會叫佢喺中環Book間酒店啦，我哋北上去食個飯、佢哋落嚟睇個煙花，已經融入咗個生活咁。」

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舞台劇獎停資助 楊潤雄：每一筆錢有責任運用合適

訪問結束後，楊潤雄被記者追問舞台劇獎停資助事宜，既然文體旅局不是監管角色，而是推廣角色，是否與藝發局停止舞台劇奬資助一事相違背？他僅表示：「使用每一筆錢，也有責任令其運用合適。藝發局作決定已向大家解釋，我們亦支持其決定。」