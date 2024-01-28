日夜都繽紛︱陳國基行上環市集大讚懷舊飛機欖：好耐啦我都未見過

「18區日夜都繽紛」今日（28日）在上環文化廣場舉行啟動禮，政務司司長陳國基出席活動時感謝政、商、民合作令到「日夜都繽紛」活動短時間內成事，又讚揚活動有文創、懷舊等多元攤檔，笑稱：「有懷舊飛機欖，好耐啦，我都未見過 」。他逛了場內各攤位，品嚐奶茶、乾果等，及購買一盒朱古力。離開前，他未有回應《基本法》23條立法時間等問題。



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陳國基品嚐奶茶、乾果 購買一盒朱古力

陳國基致辭時表示，新一屆區議會元旦上任後，迅速成立「提振地區經濟小組」，造就「日夜都繽紛」活動，他感謝十八區的政、商、民合作，令活動得以順利舉行。他之後逛攤檔，部分檔主向陳國基招手，陳國基獲邀品嚐一杯奶茶、一粒乾果，以及購買了一盒朱古力。最後他在中西區關愛隊攤檔前駐足約5分鐘，與隊員聊天。

陳國基大讚懷舊飛機欖：好耐啦我都未見過

陳國基離開前主動見記者表示，現場有不同種類的攤檔，包括少數族裔文化、創意產品、及懷舊飛機欖等，笑稱：「好耐啦，我都未見過」。他說，新年將到，在十八區舉辦不同活動有助帶動區內氣氛，令市民生活開心。

他又感激關愛隊擔起前線角色，協助政府幫助有需要的市民：「因為以往政府好多時有咩申請，簡單啲嚟講都係打開門口，大家就可以嚟申請，就冇話主動同市民，有咩問題喺度呢，好需要服務嘅朋友實際上佢唔識得尋求服務，最後就會有啲唔開心嘅事發生咗出嚟」，期望透過關愛隊與市民緊密接觸，可及早察覺市民情緒，減少悲劇發生，最後預祝港人新年快樂。

陳國基發言後，未有回應記者有關《基本法》23條立法時間表等提問便離開。