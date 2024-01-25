日夜都繽紛｜一文睇清25個食玩買活動　多區設新春夜市、綵燈會

全港十八區民政事務處，聯同區議會推出25個「日夜都繽紛」活動，涵蓋新春夜市、綵燈會等，頭炮活動是「龍騰觀塘新春夜巿」，今天起（25日）至2月16日在觀塘港鐵站附近的觀塘市中心自由空間舉行，80個攤位包括熟食、零售、遊戲體驗。歲晚新年想找好去處，可以留意一系列活動！



頭炮活動是「龍騰觀塘新春夜巿」，今天起（25日）至2月16日在觀塘港鐵站附近的觀塘市中心自由空間舉行，80個攤位包括熟食、零售、遊戲體驗。

1. 龍騰觀塘新春夜巿

日期：2024年1月25日至2月16日

時間：星期一至四16:00-22:00；星期五六日或公眾假期12:00-22:00

地點：觀塘市中心自由空間（鄰近觀塘港鐵站及裕民坊）

活動：夜間市集、佳餚美酒熟食攤位、手工藝品展銷、綜合表演和遊戲

「活力動感．日夜繽紛」閃躍中西區。

2. 「活力動感．日夜繽紛」閃躍中西區

日期：2024年1月28日及2月4日

時間：11:00-20:30

地點：上環文化廣場、永樂街及摩利臣街

活動：特價海味食品攤位、鄉鎮美食手工藝攤位、青年文化藝術表演、新興運動體驗

第五屆《油麻地榕樹頭節》

3. 第五屆《油麻地榕樹頭節》

日期：2024年1月28日

時間：12:00-18:00

地點：油麻地社區中心休憩花園（榕樹頭公園）、廟街及鴉打街臨時遊樂場

活動：榕樹頭公園嘉年華會、地道文化區攤位展覽、扮鬼扮馬生果格蘭披治大賽車、敬老盆菜晚宴、文化導賞團

嘉賓：玄學家李丞責、歌手黑妹（李麗霞）、《中年好聲音》歌手龍婷

全港十八區民政事務處，聯同區議會推出25個「日夜都繽紛」活動，涵蓋新春夜市、綵燈會等。

其他活動一覽：

即登上「日夜都繽紛」網站：https://www.nightvibeshk.gov.hk/tc/events-districts.php

聯和燈墟

日期：2024年2月1日至2月14日

地點：聯和墟、聯和市場、聯和墟遊樂場

尖咀夜繽紛

日期：2024年2月3日

地點：尖沙咀栢麗購物大道及美麗華廣場一帶

林村許願夜市

日期：2024年2月7日至13日

地點：大埔林村許願廣場

油尖旺呈獻：除夕倒數迎金龍

日期：2024年2月9日

地點：油麻地社區中心休憩花園（榕樹頭公園）

心願夜市

日期：2024年2月13日至3月14日

地點：大埔藝術中心

離島燈飾佈置展覽暨亮燈儀式

日期：2024年2月17日

地點：東涌東海濱長廊

黃大仙元宵彩燈會

日期：2024年2月23日至2月25日

地點：黃大仙廟宇廣場

離島民俗元宵夜 辰龍千燈園遊會

日期：2024年2月23日至25日

地點：東涌東海濱長廊

龍騰華夏 荃灣元宵市集

日期：2024年2月23日至2月25日

地點：荃灣沙咀道遊樂場

光劍攻殼@深水埗

日期：2024年2月23日至25日 及 2024年3月1日至3日

地點：欽州街至桂林街一段福華街

沙頭角元宵同樂日

日期：2024年2月24日

地點：沙頭角兒童遊樂場

沙田元宵樂繽紛

日期：2024月2月24至25日

地點：沙田公園結客場及露天劇場

元。遊匯

日期：2024年3月1日至3日

地點：元朗朗藝徑

「尋·埗」文青市集

日期：2024年3月9日

地點：深水埗通州街臨時街市空地

「花深時節」花深巿集

日期：2024年3月16日

地點：荔枝角長義街一帶

南區繽紛市集@洪聖誕

日期：2024年3月20日至24日

地點：鴨脷洲公園足球場、鴨脷洲公園、香港仔避風塘

龍城美食潑水「泰」繽紛

日期：2024年4月12日至14日（暫定）

地點：九龍城賈炳達道足球場（暫定）

銅鑼灣Urban Blast!

日期：2024年4月13日（暫定）

地點：啓超道、白沙道、恩平道

夜屯園

日期：2024年4月13日及14日

地點：屯門文娛廣場

葵青節慶藝墟夜繽紛

日期：2024年4月28日至5月1日（暫定）

地點：青衣體育會球場（青衣青綠街38號）

東區夜飛龍巡遊

日期：2024年5月11日

地點：筲箕灣（留意民政事務總署公布確實地點）

西貢天后寶誕廟會

日期：2024年5月23至27日

地點：西貢天后廟、宜春街部份路段、萬宜遊樂場籃球場