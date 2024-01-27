日夜都繽紛｜觀塘夜市人流旺　雞翼包飯$70兩隻　檔主稱價格合理

全港十八區民政事務處，聯同區議會推出25個「日夜都繽紛」活動，其中「龍騰觀塘新春夜市」今日（27日）踏入首個周六，下午人流暢旺。夜市中，有不少攤位推出70元兩隻的雞翼包飯，檔主認為價格合理，亦有檔主指人流超乎預期，昨日（26日）提早收市，明日（28日）更需急回內地補貨。有市民則認為夜市食品價格稍貴或在中等水平，但款式選擇多，「過嚟食下個氣氛」。



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設佳餚美酒熟食攤位 主打台灣小吃攤位首次擺檔

位於觀塘市中心自由空間的「龍騰觀塘新春夜市」，設有佳餚美酒熟食攤位、手工藝品展銷等。今日踏入首個周末，吸引不少市民一家大小造訪，下午在熟食攤位區人流暢旺。攤位售賣各類地香港、台灣等地特色小吃、燒烤，其中有至少三個攤位均售賣雞翼包飯。

與夜市擺檔、同時經營咖啡館的李小姐表示，攤主打港人較喜歡的台灣小吃。她稱最受歡迎的兩類小吃為40元四粒的蟹黃小籠包和40元一隻或70元兩隻的雞翼包飯，認為雞翼包飯的價格在合理水平，貼合周圍買相近食品的商家的定價。她續指，這兩份小吃以今日截至中場時間為例，分別售出約一百份，但要視乎周六、日晚時段的人流，來決定利潤多少。

另一位主打內蒙古特色小吃的攤位負責人、香港內蒙古社團聯誼總會副會長楊潤色稱，指近三日的人流不錯，雖然首日人流較少，但踏入周末後增多。（黃浩謙攝）

人流較預期多 須明日到內蒙古補貨

另一位主打內蒙古特色小吃的攤位負責人、香港內蒙古社團聯誼總會副會長楊潤色稱，攤位售賣20元四串的烤羊肉串、30元三粒的羊肉稍美（燒賣）及10元一杯內蒙古奶茶。他表示昨日所有貨品賣斷市而提早於晚上九時收市，並指近三日的人流不錯，雖然首日人流較少，但踏入周末後增多。他續指，希望為振興香港經濟及為香港人爭取內蒙古的美食，由於近日的人流超乎預計，明日會到內蒙古取補貨。

市民：價格稍貴或中等

帶兒子一同逛夜市的李小姐稱，夜市食品普遍較一般市場貴數元，預計消費二、三百元，以小吃為主。兒子稱，購買一串了四十元的烤魷魚串，被問及價格是否實惠，他認為一般，「好似烤完之後有少少縮咗水」。李小姐又稱，這裡人流頗為旺盛，雖然平日較少外出逛街，但未來與家人會再次來訪。

居於油塘的李先生一家四口，表示逛了約十五分鐘，購買了50元兩串的雞肉串以及30元一串的冰糖葫蘆，認為夜市食品味道不錯。（洪芷菁攝）

一家四口下午逛夜市 李先生：過嚟食下個氣氛

居於油塘的李先生一家四口，今日下午剛好經過便來逛逛夜市。他表示逛了約十五分鐘，購買了50元兩串的雞肉串以及30元一串的冰糖葫蘆，認為夜市食品味道不錯。他亦指價格不算便宜或昂貴，水平中，尚可接受，解釋因各式小吃集中一處、款式選擇多，「過嚟食下個氣氛」。