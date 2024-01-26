23條立法｜政治團體定義受關注　湯家驊：設登記機制但不公開名單

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，相比2003年《基本法》23條立法的環境，現時已有很大分別，又指立法將要符合《國際人權公約》和法治原則，市民沒有甚麼要擔心，料23條立法的諮詢會較多討論技術細節，如政治團體的定義等。



他認為，最重要是判斷組織的行為有否危害國家安全的效果或意圖。 而政府不應該公開政治組織名單，因可能造成不公，建議當局可考慮設立機制，讓組織知道自己是否被視為政治組織，根據新加坡的做法，政府可要求組織登記，或讓組織自行登記，因此不會出現組織在不知情下，被視為政治組織，或欠缺反對機會等情況。



湯家驊料23條立法諮詢應較聚焦技術細節。（石恩彤攝）

湯家驊稱，社會的國家安全意識已增強很多，又指23條立法將要符合《國際人權公約》和法治原則，市民沒有甚麼需要擔心，預料23條立法的諮詢會較多討論技術細節，如政治團體的定義等，相信大家已有相當深的認識，一兩個星期已可以清楚提出意見。

他指，諮詢時間長短並非關鍵問題，諮詢的涵蓋面和深度才較關鍵。 至於23條立法將禁止外國政治組織在香港進行政治活動，並禁止香港政治組織與外國政治組織建立聯繫，湯家驊相信，政治組織的定義，將是其中一個討論重點，他認為美國中央情報局、英國軍情六處被列為政治組織，不會有太大爭議；但部分團體，例如美國國際民主協會NDI、綠色和平和國際特赦組織，不能說不是政治組織，但也未必可證明是官方的政治組織。

他認為，最重要是判斷組織的行為有否危害國家安全的效果或意圖。 湯家驊又認為，政府不應該公開政治組織的名單，因為可能造成不公，如果公開名單，外界可能會以有色眼鏡看待名單上的組織，影響運作和籌款。

他又指，政府可考慮設立機制，讓組織知道自己是否被視為政治組織，根據新加坡的做法，政府可要求組織登記，或讓組織自行登記，因此不會出現組織在不知情下，被視為政治組織，或欠缺反對機會等情況。

湯家驊：商業秘密不會視作國家機密

而23條立法將禁止竊取國家機密，將如何作定義？湯家驊表示，國家近期通過《國家秘密法》，對國家秘密已有相當清晰的界線，相信不會出現大家不知道是國家機密的情況。他又指，即使在內地，商業秘密也不會被視為國家機密，香港作為國際金融中心，更不應將商業資料視為國家機密。