23條立法｜湯家驊指諮詢期約1個月可接受　諮詢完結日不是死線

《基本法》第23條立法今日（30日）至2月28日展開公眾諮詢。對於諮詢期約1個月，行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，雖然較短但可以接受，又稱諮詢期完結後市民仍可發表意見，立法會審議法律條文時議員亦會發表意見，可見就算諮詢期完結，亦不代表是諮詢的「死線」。



行政會議成員、民主思路召集人湯家驊。（資料圖片）

料解說工作有難度

本次立法新增的罪行有外國干預及網上罪行兩個範疇，湯家驊指公眾已經有心理準備，不過仍覺得解說工作有難度，皆因西方對港的批評多數不建基於事實，認為特區要多向西方國家解說。

工聯會：冀7.1前完成立法

另外工聯會表示，會通過不同場合聽取市民意見，身兼行政會議成員的會長吳秋北稱，必須要盡快立法，希望法律、機制有用、有效防範、制止、懲治意圖違反國家安全的人。同屬工聯會的立法會議員鄧家彪稱，希望7月1日慶祝回歸日前完成立法。