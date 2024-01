23條立法｜李家超強調不會把被捕人送內地受審　重申立法有助營商

特首李家超宣布,《基本法》第23條立法今日(30日)起展開諮詢期至2月28日。他強調《基本法》第23條立法條文完全沒有涉及要將任何在港被捕人士送往內地,「只是處理本港事務,並按本港法律在港接受審訊」。

記者會上,被多次追問如何評估《基本法》第23條對香港經濟及營商環境的影響時,李家超重申,任何經濟活動都必須有安全和穩定的環境,舉例指在戰爭地區的人民都是走向安全地方,證明立法後確保香港成為安全和穩定的環境,將有利營商及自由發展經濟活動。



李家超今早(30日)宣布,即日起就《基本法》第23條展開公眾諮詢至下月28日,諮詢期少於一個月。政府建議訂立全新的《維護國家安全條例》,以應對香港現時或未來可能出現的國安風險,以及全面落實人大「5.28決定」和《港區國安法》規定的憲制責任和義務。

被問到干犯《基本法》第23條之人士會否送往內地受審時,李家超強調,《基本法》第23條立法的條文,完全沒有涉及要將任何在港被捕的人士送往內地,重申今次立法很清晰,「只是處理本港事務,並按本港法律在港接受審訊。」

《香港國安法》實施後,有部分外國商會表明感到憂慮,被問到港府為何會選擇在此時推動《基本法》第23條立法工作,會否擔心進一步影響香港經濟時,李家超表示,「It is for 26 years we have been waiting, we should not wait any longerz.」(我們已等了26年了,我們不能再等了)。他表示,沒有安全及穩定的社會環境,其餘的正面因素也只是空談,形容為「空中流閣」、「在浮沙上建立假象」,因此有安全和穩定的環境對經濟發展必然有利。

李家超又反駁《香港國安法》對經濟帶來負面影響一說,指《香港國安法》實施後,香港的儲款額、企業數量等均有增加,又引述德國商會指「我又不會危害國家安全,條例對我沒有影響」,力證條例不會打撃香港經濟及營商環境。

其後,再有記者提到今日(30日)恒指低見15,674點,問及政府會如何評估立法後對恒指的影響時,李家超再次重申安全及穩定環境對經濟發展的重要性,他又舉例指有戰爭、衝撃的地方一定會對當地的經濟發展有負面影響,「人是流動的,在戰爭地區人們都是走向安全地方,如本港是安全和穩定的環境,對發展必然有利。」

他續指,股票市場的波動受利息是否高企、環球環境有否風險及壓力、供應鏈有否被阻礙、戰爭等因素影響。