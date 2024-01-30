23條立法｜鄧炳強任反駁隊隊長：虛假資訊唔係解釋就得㗎　要反駁

《基本法》第二十三條立法公眾諮詢展開，港府將設多條專隊負責「解說」，並設「應變反駁隊」回應抹黑及反擊敵對勢力。保安局局長鄧炳強今午（30日）在立法會透露，自己正是「應變反駁隊」隊長，並解釋如有人刻意散布虛假資訊挑動市民情緒，政府需要作出反駁，以讓市民了解此些為虛假資訊。



保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

特首李家超上周四在立法會出席互動交流會提到，會就23條立法設立「應變反駁隊」，應付敵對力量在網絡上的抹黑和惡意攻擊。立法會議員鄧飛今在立法會保安、司法委員會聯席會議問到「應變反駁隊」實際會如何操作，保安局局長鄧炳強回應時透露：「本人就係隊長嚟嘅。」

他續解釋成立「應變反駁隊」的原因，指如市民有誤會只需要澄清，但如有人刻意散布虛假的資訊而去挑動市民情緒則需要社會出來反駁，「咁𠵱個唔係解釋得㗎喇，我哋要用一個反駁形式，比市民知道佢講嘅嘢係假嘅，唔想我哋國家安全好。」