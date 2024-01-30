鄭雁雄：要完成23條立法　發展與安全是「車之兩輪、鳥之兩翼」

中聯辦今日（30日）傍晚舉行新春招待會，中聯辦主任鄭雁雄致辭時表示，下一步要完成《基本法》23條立法，形容發展與安全是「車之兩輪、鳥之兩翼」，並指特區要弘揚愛國價值觀。



他又稱，去年2023年是極為重要的一年，貫徹落實中共「二十大」精神開局之年，中國創新動力、發展活力奔湧，第三屆「一帶一路」高峰論壇高朋滿座，亞運會都有耀眼的中國時刻。



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多個中央駐港機構代表，以及全國政協副主席梁振英、終審法院首席法官張舉能、前特首曾蔭權、前特首林鄭月娥、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、立法會主席梁君彥、行政會議召集人葉劉淑儀等均有出席。

形容香港徹底告別迷茫 迎來新篇章

鄭雁雄說，2023年對於香港是極不尋常的年份，國家主席習近平給培僑中學的回信，給香港注入強大的青春力量，稱李家超和特區管治團隊敢於擔當，捉住機遇令香港再創輝煌。

鄭雁雄致辭亦指出，今年疫情後正常通關，各種盛會舉辦讓香港再次成為焦點、告別亂象；亞運會歷史上奪得53面獎牌；第七屆區議會換屆，「愛國者治港」落實，實踐良政善治，大批企業人才來港，一系列民生舉措出台，香港徹底告別迷茫時段，迎來新篇章。

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鄭雁雄：三個祝福送給香港

他有三個祝福送給香港，包括龍飛鳳舞，迎發展之興，認為香港人能駕馭變動，世界變數會變成香港「着數」；第二，他望香港龍鳳呈祥，隨着《香港國安法》實施、「愛國者治港」，下一步要完成《基本法》23條立法，形容發展與安全是「車之兩輪、鳥之兩翼」；第三個祝福是龍馬精神，要大力弘揚愛國愛港主流價值觀。

李家超：特區三大工作 包括盡快完成23條立法

特首李家超致辭時表示，特區在龍年有三大工作，盡快完成《基本法》23條立法，重提2019年是慘痛經歷，香港社會對維護國安有強烈共識，會盡快補上國安短板，排除後顧之憂。

第二，他稱特區要全力推動經濟發展、融入國家發展大局，以提升競爭力。他認為香港作為國際金融中心，對周邊有吸引力，亦會爭取盡快加入RCEP。

第三，他表示要持續不斷改善市民生活，關愛共融要落到實處，要建立關愛共融的社會，讓市民安居樂業。此外，他又稱區議會不再泛政治化，已經務實、為市民排憂解難，期望區議會做好上情下達，下情上報，發揮好橋樑紐帶作用。