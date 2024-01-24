農曆年通關｜直通巴公司增額外人手　旅遊界料內地客滯港不會重演

港府周二（23日）宣布農曆新年將實施通關特別安排，深圳灣口岸年三十至年初四24小時通關，羅湖口岸於年三十及年初二兩日，延長開關時間至凌晨2時，港鐵東鐵綫相應延長服務。永東直巴副總經理蔡順基稱，會在兩個口岸額外增加人手，某些線路的皇崗巴士農曆新年期間會加密至每5至10分鐘一班。



▼1月1日 大批內地旅客凌晨滯留跨境巴士車站▼



+ 8

農曆新年將實施通關特別安排，深圳灣口岸年三十至年初四24小時通關，羅湖口岸於年三十及年初二兩日，延長開關時間至凌晨2時，港鐵東鐵綫相應延長服務。

永東直巴副總經理蔡順基表示，政府在過去兩星期一直與業界相討相關政策，他指，會因應因政策額外調配人手，以新增深圳灣24小時服務。他表示，初一、初二香港有大型活動，因此會在市區加強服務，以疏導旅客，高峰期在皇崗口岸可加班至5分鐘至10分鐘一班。

他形容，政府是次安排得「精準」，並非每日都延長服務，只在年三十及初二安排羅湖口岸延長服務。他解釋，部份人在年三十亦需工作，延長服務協助他們在晚上過關，初二則有煙花表演，鐵路口岸有效疏導大量人潮。

業界人士認為大部分深圳旅客來港本身就不會過夜

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，相關安排的公布時間「時間揀得啱啱好」，因為現時內地正預售未來2星期的高鐵車票。他提到，初一、初二在香港舉行的大型活動原如除夕煙花表在凌晨舉行，約晚上十時已完結，加上關口延長服務安排，「問題應該唔會重演」。

被問到安排會否令過夜客減少時，他表示，大部分深圳旅客來港本身就不會過夜，「本身就唔會過夜，唔應該計落過夜旅客。」他比喻，就如港人到深圳、澳門等地旅遊，多數會即日來回。他指，相關措施反而可以令內地客在農曆新年期間多次到港。