楊潤雄正考慮舉辦禮貌運動　指有個案被放大　籲不應針對個別行業

近期不少內地旅客於社交平台批評香港的待客水平，多名議員建議政府及業界推出「禮貌運動」，挽回待客形象。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（30日）於新城電台表示，正告知旅發局可考慮舉辦禮貌或好客等相關活動，因香港的服務質素需要再作提升。但他指，香港整體服務水平仍然理想，只是個別個案被放大，令人產生「點解咁離譜」的想法，呼籲不應針對特別一個行業。



2023年12月23日，文體旅局局長楊潤雄陪同行政長官李家超到西九聖誕市集。（資料圖片）

楊潤雄︰整體服務水平仍然理想

行政長官李家超上月底曾開控回應飲食業被批評服務態度差劣，他當時表示，香港一向以優質服務為傲，市民願意到服務好的地方消費和旅遊，鼓勵及支持業界舉辦推廣禮貌服務和微笑活動，認為應以顧客為先。

楊潤雄今日透露，正考慮推行好客運動，因香港的服務質素需要再作提升，惟本港不同行業正面對人手短缺問題，以致服務水平有所限制。他指，香港仍有很多店舖的服務質素高，整體水平仍然理想，只是個別個案被放大，令人產生「點解咁離譜」的想法，呼籲不應針對特別一個行業。

▼內地旅客深入社區打卡▼



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已告知旅發局可考慮舉辦禮貌活動

楊潤雄表示，現在部份旅客不再集中於酒店或餐廳密集的地區，他們或會深入社區，到不同區域拍照打卡，「可能撞到你撞到我」，因此他認為需提升整個城市的禮貌水平，並已告知旅發局可考慮舉辦禮貌活動。

楊潤雄並指，文體旅局重視推動特色遊，認為香港為獨特的城市，包含不同旅遊元素，例如只需一個多小時車程便由鬧市中的酒吧及餐廳到郊野，旅發局會透過社交平台及KOL，向內地旅客宣傳香港獨特的面貌。

談文化博物館藏品去向︰睇下擺去邊咁解，唔會冇咗

楊潤雄又指，香港流行文化節亦是展現香港獨特的文化，今年的主題與武俠相關，牽涉戲劇、電視、歌曲等。局方正研究重置文化博物館，他強調，無論文化博物館的最終決定如何，只會考慮更好地展出藏品，「睇下擺去邊咁解，唔會冇咗㗎。」