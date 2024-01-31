立法會通過調整住宅物業印花稅　議員促全面撤辣

立法會今日（31日）三讀通過《2023年印花税(修訂)(住宅物業)條例草案》，旨在實施去年《施政報告》的一系列樓市印花稅調整措施，包括買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半、外來人才置業「先免後徵」、縮短10%額外印花稅（SSD）的適用期等。經民聯地產及建造界立法會議員龍漢標稱，現時樓市辣招不單止趕走炒家，同時趕走真正需要的用家，引述官員稱一直表示密切監察市況、有需要時調整等，實際上猶如對問題視若無睹。



房屋局局長何永賢表示，政府以務實態度不斷檢視市場情況，本次調整是政府審視所有因素後作出的安排。她表示，稅務局在「先免後徵」安排後已經收到518宗新申請，證明政策有吸引力。對於有聲音指希望政府全面「撤辣」，她重申本次調整已經是審慎評估後的安排。



青衣灝景灣。（資料圖片/鄧詠中攝）

龍漢標：減辣無法令經濟回春 質疑政府視若無睹

會議上，龍漢標表示，原先外來人才買樓「先徵後退」樓市印花稅的方式簡直是「有阻嚇力」。他指今日樓市非常慘淡，辣招大幅增加交易成本扭曲樓市供應、妨礙經濟復甦。他稱辣招不單止趕走炒家，同時趕走真正需要的用家，令多數人選擇租屋。他表示《施政報告》放寬辣招後，市場仍未有起色，宣佈外來人才置業「先免後徵」後兩個多月，只是新增400多宗申請。龍漢標又指「減辣」無法令香港經濟回春，全面「撤辣」刻不容緩，惟政府一直表示「有需要再適當調整」，他直言：「除非香港平衡宇宙，否則為何政府視若無睹？」

經民聯主席、工程界立法會議員盧偉國表示，樓市「辣招」已經持續13年，樓市經過天翻地覆的改變，「辣招」已經不合時宜，只會令資產市場雪上加霜，期望早日撤銷以及減免40歲以下港人首次置業的印花稅。

陳仲尼表示，樓價下跌沒有刺激市民購買上車盤。圖為天水圍嘉湖山莊。（資料圖片）

管浩鳴：特區需有勇氣讓樓市復常

選委界立法會議員管浩鳴稱，辣招只是非常時期的非常措施，總有一日需要退場，最近中央都有逐步調整樓市措施，敢於推出穩定措施，以及放寬外地人士購買樓盤，反問特區有否勇氣、眼光讓香港樓市恢復正常，認為要逐步撤銷「辣招」，建議先撤銷1,000萬元以上樓宇的從價印花稅，帶動庫房收入。

民建聯選委界立法會議員陳仲尼發言時指，政府2010年推出樓市辣招時，一手及二手樓宇交易總數約13.5萬宗，去年2023交易量已經下跌至4.3萬宗，同時並沒有讓上車盤，即600萬元以下的樓盤交投增加，可見樓價下跌沒有刺激市民購買上車盤。