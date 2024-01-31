經民聯促政府全面撤辣　減免40歲或以下港人首次置業印花稅

經民聯核心成員呼籲政府盡快全面撤銷樓市「辣招」，並提出六大建議，期望令樓市重返健康發展的軌道，當中包括減免40歲或以下港人首次置業的印花稅，解決置業難題，挽留本地人才。



經民聯成員表示，本港樓市一蹶不振，對香港經濟其他領域已經造成負面連鎖反應，也削弱本地市民和海外投資者的信心，令經濟風險陷入惡性循環。來自樓宇和土地的主要收入減少，更令政府收入和財政儲備響起了警號。認為香港當前工作的重中之重，就是「拼經濟、惠民生」，其中一個關鍵就是盡快全面「撤辣」，令樓市早日復常，樓市全面「撤辣」刻不容緩，越早「撤辣」對香港經濟越有利。

經民聯指出，特區政府自2010年起推出樓市「需求管理」措施，當時的背景是全球量化寬鬆，在長期超低利息環境下大量資金湧入資產市場，加上內在及外部需求增加，本港土地供應跟不上需求等原因，導致香港樓價持續飆升，並且衍生出大量炒賣活動，令樓市火上加油。特區政府透過加徵稅項令交易成本增加，打擊短期炒賣活動，並且減少投資和外來需求，從而令樓市有所降溫。這些壓抑樓市的「辣招」在樓市過度炒賣的環境下是有必要的。然而，「辣招」已經實施了13年，香港樓市與13年前已經出現了天翻地覆的改變。當前樓市問題已經不是供應短缺、炒風熾熱，而是需求萎縮，市場疲弱。「辣招」已經不合時宜，更令到信心脆弱的資產市場雪上加霜，衝擊香港經濟民生。

經民聯促政府全面撤辣刻不容緩。

經民聯希望政府盡早撤回樓市「辣招」，並就穩定樓市及幫助市民置業安居，提出六大建議：

1、立即撤除所有樓市「辣招」，以促進二手物業流轉和增加租盤，為有意置業的市民提供更多選擇，令物業市場健康發展，重建置業階梯。

2、減免40歲或以下港人首次置業的印花稅，解決置業難題，挽留本地人才。

3、進一步提高工商舖的按揭成數，讓有需要購置物業作營商用途的企業可以降低成本，方便企業出售物業套現，釋放企業銀根。

4、適當放寬住宅按揭成數，方便有條件的人士在樓價比較低的時候置業安居。

5、實行「雙軌制」以解決香港房屋問題：一是政府提供足夠的資助房屋，讓那些無力在私人市場買樓的人士能夠入住資助房屋；二是讓那些有能力的人士在私人市場置業安居，也以買樓的方式向政府繳納較多的稅項，為政府庫房、社會福利和經濟發展作出貢獻。

6、完善投資移民計劃，允許部分投資置業安居。施政報告提出重推俗稱「投資移民」的資本投資者入境計劃，在港投資股票、基金、債券、非住宅房地產等資產3,000萬或以上的合資格投資者，可以透過計劃申請來港。其中，投放在非住宅房地產的金額上限為1,000萬元。政府吸納高資產人士來港，他們同樣有置業居住的需求，建議完善投資移民計劃，允許將款項中的一半或三分之一購買房地產，既可為樓市引入更多活水，提振樓市，更可增強對高資產人士的吸引力，配合香港「搶人才」政策。