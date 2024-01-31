23條立法｜葉劉︰英國政府認為傷害國家安全的事不是公眾利益

《基本法》23條立法公眾諮詢展開，對於能否以公眾利益作答辯理由，曾任保安局局長的行政會議召集人葉劉淑儀說，留意到英國2015年當地法律改革委員會亦有提出，任何人應有法定公眾利益辯解，但政府拒絶，認為如果非法利益披露是傷害國家安全，無可能屬公眾利益，引述保安局局長鄧炳強說可以考慮，但必須是涉及「非常重大」的公眾利益。



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行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，留意到有關以「公眾利益」作為答辯理由的討論，他個人認為，有關說法在法理上不成立，認為如果是傷害國家安全的事就不會是公眾利益，不能成為答辯理由。

葉劉淑儀留意到英國2015年當地法律改革委員會亦有提出，任何人應有法定公眾利益辯解，但英國政府拒絶，理據和湯家驊的一樣，認為如果非法利益披露是傷害國家安全，無可能屬公眾利益，引述保安局局長鄧炳強說可以考慮，但必須是涉及「非常重大的公眾利益」，她認為有關議題可以討論。

葉劉淑儀表示，普通法會有刑期範圍，認為會和國安法的刑期的嚴重性看齊。（李宇婷攝）

葉劉相信政府吹風會的消息不是非法披露

至於政府吹風會的消息，例如電力公司加價，葉劉相信並不屬於非法披露，相信不會影響傳媒，但很難寫明具體情境，強調無法預料到時有哪些內容涉及公眾利益，要由律師根據法例和事實判斷。

諮詢文件沒有提到建議刑期，如再諮詢完結後才公開條文會否令人感覺法例很嚴苛，她指文件第九章已經有提示，完善維護國家安全法制度原則守則要和《香港國安法》銜接，她認為普通法考慮很多因素，包括案件的嚴重程度和犯罪人的感化報告等，會有刑期範圍，並認為會和國安法的刑期的嚴重性看齊。