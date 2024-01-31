23條立法｜拍內地客行為公審屬煽動？湯家驊：如無事實根據須小心

港府周二（30日）展開《基本法》23條本地立法公眾諮詢，諮詢文件提到具煽動行為的罪行，當中的煽動意圖包括引起香港居民或中國不同地區居民的憎恨或敵意。



行政會議成員、資深大律師湯家驊今早（31日）被問到拍攝內地旅客不文明行為後放上網是否屬煽動時稱，若有人誇大及把日常矛盾無限放大，然後呼籲他人對某群體產生怨恨，便應受法律規管：「如果毫無事實根據，更加需要小心處理。」



類似的情境假設，全國港澳研究會副會長譚耀宗就認為沒那麼簡單屬煽動，因為普通法精神之中「意圖」十分重要，需要證明發布訊息的人是否意圖挑撥離間、對社會帶來很大影響。



▼1月30日 港府宣布展開《基本法》23條本地立法公眾諮詢▼



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諮詢文件提到提到具煽動意圖的罪行，當中包括意圖引起香港居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意，如有人把內地旅客一些行為拍下及並放上社交平台「公審」，會否構成犯罪？

湯家驊：如誇大其詞、籲他人對某群體產怨恨應受法律規管

湯家驊今日在港台節目稱，如有人誇大其詞，將日常問題矛盾無限放大，然後呼籲他人對某個群體產生怨恨，應該受到法律規管：「如毫無事實根據更加需要小心處理，如果覺得你這樣做符合自己要求而又不怕冒險，當然是沒有問題。」

至於早前有議員批評港府政策「親小紅書」會否犯例，湯回應指，批評未必會引起憎恨，加上批評意圖亦未必為引起敵意。他舉例，一個普通人提出意見未必會引起廣泛認同，相反，一位政黨領袖提出意見可能就會獲廣泛認同，有可能觸犯法例。

第五章有關竊取國家機密，有議員關注會否把公眾利益納入答辯理由，湯家驊表示，「呢個世界上無公眾利益係去傷害國家安全，公眾利益係維護國家安全。」（資料圖片）

譚耀宗稱要視乎意圖：是否意圖挑撥離間

全國港澳研究會副會長譚耀宗在另一電台節目亦被問到如果有港人拍下一些內地旅客的不文明舉動，或是內地人拍下香港一些不友善的服務態度，算不算挑撥香港與內地人的矛盾從而犯法。譚耀宗認為沒那麼簡單，因為普通法精神之中「意圖」十分重要，需要證明發布訊息人士是否意圖挑撥離間及對社會帶來很大影響。

譚耀宗。（林靄怡攝）

譚耀宗：普通法精神意圖係好重要

同樣被問到早前有議員批評政府政策「親小紅書」，會否觸犯第四章的煽動意圖引港人與內地人敵意，譚耀宗認為不會，因「普通法精神意圖係好重要」 ，要證明該人有意圖危害國家亦要經過大量蒐證工作。