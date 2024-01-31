財政預算案｜紡織界倡設時裝及紡織發展局　管理供應鏈及培育人才

《財政預算案》正接受公眾諮詢，紡織及製衣界立法會議員陳祖恒聯同香港紡織業聯會、香港紡織商會及業界全體選委，向政府提交建議書，建議成立「時裝及紡織發展局」，從創新科技、時裝設計、供應鏈管理、可持續發展和培育人才五方面推動行業發展。



冀深水埗設計及時裝基地成本地業界樞紐

香港紡織業聯會會長羅正杰期望政府投入更多資源，更積極推動時裝業界與影視、流行文化做更多「跨界融合（Crossover）」，並透過繼續「創意智優計劃」等措施，為本地時裝設計師及品牌提供更大舞台和機遇，以時裝、時尚推動香港的中外文化藝術中心建設。隨着深水埗設計及時裝基地即將啟用，他期望政府能提供適切配套及資源，並做好時裝基地的長中期規劃發展，將深水埗打造成本港紡織和時裝樞紐。

香港紡織商會常務會長楊詩傑則建議政府加強促進「官產學研」協作，包括向香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）增撥資源，提升HKRITA科學研究、技術開發、技術轉移等工作的質素，並支援HKRITA在大灣區成立據點，研究容許研發中心的營運和相關開支「過河」等。

其他建議還包括推出輸入勞工計劃應對勞動力不足、優化「BUD 專項基金」簡化申請流程、提升信保局最高賠償率為信用限額的95%、開拓內地和東南亞跨境電商市場等。