財政預算案｜「A4聯盟」倡優惠吸引高消費旅客　強積金可買基建債

新一份財政預算案下月底出爐，立法會「A4聯盟」向財政司司長陳茂波提交建議。楊永杰提出應該吸引高消費旅客，建議政府預留20億元派發旅客消費及住宿優惠券，例如推出免費的「酒店+車票/機票+文旅門票」的套餐抽獎。



針對政府財赤問題，楊永杰建議，政府可發放多項公債，確保未來10年落成的基建項目得以順利進行，並可考慮引入強積金保本產品購買公債，利用強積金投資於本港基建及本地公共綠色項目，以提高投資回報。



「A4聯盟」議員向陳茂波提出《財政預算案》建議。（李宇婷攝）

高鐵票買去程送隔日回程 延長留港日數

楊永杰認為，旅遊業素來是香港的經濟支柱，政府必須多管齊下吸引高消費旅客，重振香港旅遊購物天堂的「金漆招牌」。楊永杰建議，政府可預留最少20億元，派發富吸引力的旅客消費及住宿優惠券，例如舉辦免費「酒店+車票/機票+文旅門票」抽獎活動、高鐵隔日票「買去程送回程」等優惠，並適當控制酒店房價，延長旅客留港日數及提升消費意慾。他又建議政府撥款20億元成立「盛事基金」，舉辦更多熱門文旅活動及大型盛事，資助本地旅行社開展更多本地遊、深度遊、文化遊等行程，打造多元旅遊體驗。

向公用事業徵專營稅 設「穩定基金」抵消加價

針對政府財赤問題，楊永杰建議，政府可發放多項公債，藉此解決政府資金需求，確保未來十年落成的基建項目得以順利進行，並可考慮強積金保本產品可購買上述公債，利用強積金投資於本港基建及本地公共綠色項目。他還建議，設立「公用事業穩定基金」向獲准從事專營業務的企業，包括巴士公司、港鐵公司、煤氣公司、港燈和中電等，徵收專營稅，並以外滙基金收益、港鐵股息、專營稅等資金設立「公用事業穩定基金」，補貼市民地鐵、巴士、小巴、電費及煤氣等公用事業加價費用。

林素蔚建議政府每年預留30億元，為0至5歲的兒童家庭提供每年1萬元現金津貼。（資料圖片/廖雁雄攝）

林素蔚倡每年預留30億津貼嬰幼兒家庭

林素蔚表示，理解育兒開支對中低收入家庭構成一定程度的經濟壓力，促使更多家庭「不敢生」。她建議政府每年預留30億元，為0至5歲的兒童家庭提供每年1萬元現金津貼，補助家庭撫養子女開支。其次，社區精神健康狀況備受關注，林素蔚建議，政府撥款為關愛隊增加資源進行精神健康急救培訓，並為精神健康復元人士提供七成診金的津貼計劃，推動復元人士到私家醫生求診，縮短精神科輪候時間。此外，她亦倡議發展分層式護理，引入家庭醫生角色，以監察病情穩定的情緒受困人士，紓緩公立醫院的壓力。

關注工程超支 張欣宇倡設小組研究又貴又慢原因

「開源節流，降本增效」是建議方向之一，張欣宇認為，過去不少工程項目超支延誤問題屢見不鮮，反映政府管理不善，既影響公共財政的可持續性，更損害香港營商環境的吸引力，他建議政府成立具豐富經驗的專家小組，深入檢討本港公共工程開支細項，從流程等多個方面找出香港工程昂貴且緩慢的根本原因，並對症下藥，結構性降低香港工程成本，提升香港營商環境和長遠競爭力。

被問到就政府現時財赤情況，是否支持交椅洲人工島填海計劃撥款，張欣宇說指發展有優先次序，發展交椅洲人工島主要是香港未來的土地儲備，過往經驗都很需要土地儲備，應該對產業有幫助的項目要優先，儲備可留待適合時機時做。

梁文廣建議徹底分割公私營房屋市場

梁文廣則提出重構置業階梯，讓更多小市民實現「置業夢」，建議政府可調整未來租住房屋、居屋的比例，並徹底分割公私營房屋市場，完善香港居住置業階梯。他認為可透過提供多樣的住房選擇，減少租住房屋佔比過大所帶來的公共財政負擔，有助確保有效運用政府資源，提高財政穩健性，縮小社會經濟差距，促進社會階層流動。梁文廣又表示可考慮適當調整樓市「辣招」，加快單位流轉，令更多市民可上車或換樓。

狄志遠建議政府設立照顧者地區支援中心。（李宇婷攝）

狄志遠反建議幫社褔基層渡過難關

新思維立法會議員狄志遠指，就褔利開支和陳茂波交換意見，包括照顧者服務。他說現時照顧者津貼只有1萬名市民受惠，建議政府恆常化津貼。另外政府成立的二十四小時熱線但沒有支援配套，狄志遠建議政府設立照顧者地區支援中心，在港島新界九龍各設一個作試驗計劃，再推廣至全港十八區設立。

狄志遠又要求政府不要削減1%受資助機構的經常資助，包括社福機構，以免資助機構在營運和服務提供出現困難，對服務帶來長遠影響。他續指政府削減經常資助約兩億元，對政府的整體開支是很小的數目，但對社褔機構來說等於聘請500個前線員工，影響很大，「司長成日同我哋講希望我哋社褔界共渡時艱，我反一個建議畀司長希望司長幫我哋社褔界、基層市民過渡難關」。

蘇長荣倡想方設法提升服務質素

選委界立法會議員蘇長荣指，希望全面撤銷房產交易的「辣招」。他又指現時舉行盛事經濟最重要是提升服務質素，花錢的旅客要有很好的消費體驗，若未能確保服務質素，最終會影響旅客消費，認為香港要想方設法利用自身優勢，更重要是提高香港的服務水平。

蘇長荣指，旅客要有良好消費體驗，希望政府設法提高旅遊相關行業的服務水平。（李宇婷攝）

李浩然建議寬減烈酒稅 指市場潛力大

選委界立法會議員李浩然則建議，採用「三三四」模式，分三年期寬減酒稅。他表示，目前香港對酒精濃度30%以上的烈酒徵收100%從價稅，是世界最高稅率的地方之一，2021至22年度稅項收入為7.14億元，預計2022至23年度有7.08億元。他指政府2008年取消葡萄酒稅時，一併取消進出口、製造、儲存等牌照，令到之後兩年進口價值增長80%和45%，從業員人數和業界收入增長可觀。

李浩然指，近年內地白酒在香港的銷售額年增長高達30至40%，可見市場有很大發展潛力，並適用於酒吧、餐飲業等活動，建議「三三四」式寬減稅率，首先寬減30%後檢討，如效果理想之後兩年再寬減餘下的30%和40%稅率。