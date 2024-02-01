財政預算案｜青評會倡重推租置計劃及出售公屋　增加免稅額

《財政預算案》公眾諮詢正在展開，香港青年時事評論員協會提出重推「租置計劃」及重推出售公屋，以及提高扣稅額度或可扣稅門檻等。



青評會主席、立法會議員周浩鼎認為，樓市「辣招」今天已經不合時宜，建議政府全面撤辣。

青評會首席副主席、西貢區議員陳志豪則建議重推「租置計劃」，讓公屋住戶能夠購入租住單位，除讓市民置業外亦能增加庫房收入。此外，「資本投資者入境移民計劃」未包括住宅資產，他建議將樓價3,000萬元或以上的住宅納入計劃。

青評會副主席、屯門區議員甘文鋒認為，政府財赤是暫時性，不宜大增公共服務收費，並可考慮增加免稅額進一步減輕市民負擔，例如外傭免稅額可以減輕中產家庭的負擔，又或者將子女免稅額改為累進鼓勵生育。

青評會秘書長羅崑提倡重推出售公屋，放售樓齡15年或以上的公屋單位。他亦提出建立知識產權（IP）交易平台，鼓勵更多創作人投身文創產業。

青評會副秘書長李宇陽則認為今次「派糖」可能性較小，建議提高相關扣稅額度或者降低可扣稅門檻，尤其是涉及到醫療衞生與養老保障的公共開支，可考慮提高自願醫保扣稅額度、提高供養父母免稅額等。