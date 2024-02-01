農曆新年假期將至　旅監局提醒旅行代理商分散入境時間、管理秩序

元旦凌晨大批內地旅客因交通和口岸關閉通宵滯留在港。為應付農曆新年假期訪港人流，旅監局提醒負責接待相關內地入境旅行團的旅行代理商盡量分散入境時間，並敦促接待內地訪港旅行團的旅行代理商等採取適當措施，管理旅客和旅遊巴士的秩序。



政府相關部門會在各口岸加強人手和協調運輸及通關服務，包括延長個別口岸的通關時間、加強人流管理、加密交通班次等安排，便利旅客歡度佳節。



加緊巡查部份地區 並打擊不良營商手法

繼1月中召開首次會議統籌接待旅客的預備工作，文化體育及旅遊局今日（2月1日）再次召開會議，跟進各部門的預備工作。其中旅監局提醒負責接待相關內地入境旅行團的旅行代理商盡量分散入境時間，並敦促接待內地訪港旅行團的旅行代理商等採取適當措施，管理旅客和旅遊巴的秩序。局方亦會在假期加派人手巡查入境旅行團註冊商店較多的地區，以及向旅客和導遊提供協助，以保障入境旅行團旅客的權益。此外，海關會加強巡查接待旅客的店鋪，打擊不良營商手法。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，政府會密切留意農曆新年假期的旅客訪港情況，香港多處均有吸引市民及旅客的大型活動，各相關政府部門、相關機構及業界會加強協調和溝通，做好人流管理工作，為旅客創造良好的旅遊體驗。

政府發言人指，由海關、警務處、入境處等部門成立的跨部門聯合指揮中心會於假期啓動，監控各陸路邊境管制站的情況，亦會與內地對口機構保持緊密聯繫，適時採取應變措施。此外，保安局會適時啓動緊急事故監察及支援中心，密切監察及統籌各口岸的公眾秩序，並在有需要時協調跨部門跟進行動。運輸署的緊急事故交通協調中心則會如常24小時運作，監察各區，特別是口岸及主要車站的交通情況，適時作出應對措施，並透過不同渠道發放最新交通資訊。多區民政事務處會密切留意在內地春節黃金周期間區內的旅客人流情況，並會因應實際情況加強相關地點的管理。各主要旅遊景點亦會作出人流控制安排。

會議由楊潤雄主持，除香港海關、香港警務處、入境事務處、運輸署以及多區民政事務處等政府部門代表外，多個旅遊相關機構包括旅遊業監管局、香港旅遊發展局、香港旅遊業議會、西九文化區管理局、主要旅遊景點及酒店業等亦有派員出席。