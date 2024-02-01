財政預算案｜工程師學會倡北都、人工島同步　指有長遠經濟效益

香港工程師學會今日（1日）舉行傳媒茶聚，就本月28日公布的《財政預算案》分享建議。有意見認為港府財赤下不應同時發展北部都會區及交椅洲人工島，會長李志康則認為香港發展依賴土地供應，指過去推動大型項目時都會受到社會質疑，「睇唔到有咩『大白象』工程收唔到效果」。



副會長、前運房局局長陳帆補充說，基建發展雖有緩急先後，但絕不是「無一就唔可以有二」，又指基礎建設帶來的社會及經濟效益十分大。



本財年預計財政赤字已逾千億元，外界除關注港府如何開源節流外，亦尤其關注資源運用，及基建發展項目的先後次序，有意見認為港府應優先發展北部都會區，暫緩人工島填海計劃。

李志康則認為，香港未來的創科、工業、社會發展，須要有土地配合，而北部都會能盡快提供大量土地，人工島則是長遠發展項目，兩者性質不同。

他又認為，以往的大型項目在推行初期都會受到質疑，但「睇唔到有咩『大白象』工程收唔到效果」，承認政府要留意財政狀況，但仍支持政府繼續推進項目，「項目發展可以overlap（重疊）」。

強調基建發展推動成為宜居城市

陳帆補充指，香港長遠要發展，着政府眼光放遠點，工業發展、城市規劃、令人認為香港是宜居城市等都需要基建推動，「土地發展不可能一、二、三、四地走，要同步推進發展」，他又指基礎建設帶來的社會及經濟效益十分大。學會理事陸偉霖認為，兩個項目在施工上有分別，「人工島要填海，北都已有土地，相信可以互相配合」。

倡PPP、PSI方式引入商界資金

學會建議政府在推動大型基建項目時，仔細審視工程開支，保持公共財政健康，以應對香港財政儲備下降的情況，同時建議政府考慮採用公私型機構合作（ PPP ）和私型機構注資（ PSI ）。

另外，學會關注行業人才短缺問題，為留住本地人才及吸引海外專業人士，學會建議為僱用每名海外畢業生的公司提供約每個月1萬元的津貼，為期兩年，將工程公司參與香港工程師學會工程畢業生培訓計劃，而聘用工程畢業生作為見習生的政府補貼，提升至每月1萬元。