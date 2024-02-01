財政預算案｜紫荊黨倡中止「明日大嶼」開支　高官減薪最多一成

新一份財政預算案本月28日發表，紫荊黨關注政府財政赤字及財政危機，認為香港當前的經濟環境不適宜加稅或開徵新稅，亦不贊成無針對性減稅。短期而言，建議中止所有與「明日大嶼」相關的項目開支，其他工程項目「該取消的要取消」。另外，紫荊黨建議月薪超過15萬元的政府及資助機構高層，減薪與削減福利待遇最多一成。



紫荊黨執行委員伍俊飛。（資料圖片/李宇婷攝）

紫荊黨：不適宜加稅或開徵新稅

政府今個財政年度首9個月，錄得1423億元赤字。紫荊黨表示，當前香港面臨的財政危機既清晰又緊迫，如果不採取切實有效的應對措施，政府的財政儲備將在未來四年消耗殆盡。短期而言，紫荊黨認為香港當前的經濟環境不適宜加稅或開徵新稅，提高公立醫院診金或公屋租金等也都會直接影響社會，同時不贊成無針對性減稅，包括利得稅、薪俸稅、個人入息課稅、差餉寬減、電費、交通費補貼等，更反對再次全民派發消費券。

紫荊黨。（資料圖片/李宇婷攝）

倡中止「明日大嶼」開支 高官減薪最多一成

除了開源，重點在於節流，紫荊黨不贊同「一刀切」將每個政府部門的開支預算削減1%，惟建議檢討工程項目開支。該黨認為，應取消預計耗資55億元的荔枝角收押所重建計劃，中止所有與「明日大嶼」相關的項目開支，壓縮總造價500億元的沙田污水處理廠搬遷計劃。此外，紫荊黨說公務員及資助機構員工薪酬及開支，佔政府經常性開支約四分之一，高層職員薪酬大幅拋離同一機構基層員工，「肥上瘦下」的現象普遍，建議月薪超過15萬元的政府及資助機構高層，減薪與削減福利待遇半成至一成。