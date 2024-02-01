財政預算案｜田北辰指公共服務收費與成本升幅脫節　倡按通脹增加

新一份財政預算案本月底岀爐，實政圓桌立法會議員田北辰今日（1日）指，政府公共服務收費大部份未有明確調整機制，引致多年未有調整，與成本升幅嚴重脫節，建議公共服務收費按通脹百分比增加。



田北辰向財政司司長陳茂波提交預算案的超過20項建議，包括公共服務收費按通脹百分比增加。他指每當政府提出調整收費，皆會引起社會極大反對聲音，最後不了了之，他認為以公帑承擔不斷上漲的成本，實非長遠之計，亦對沒有使用相關服務的納稅人不公平，建議改革公共服務收費調整機制，每年或每兩年根據通脹的一定百分比調整，調整年期和百分比則可以再討論，如急症室應按緊急程度收費，最不緊急者收取接近市場的收費。

要求全民派發指定袋3個月 讓市民提早適應學習

垃圾徵費政策兩度押後至八月推行，田北辰說眼見社會對政策何時推行、市民如何處理垃圾，以及收費與否仍充滿疑慮，建議政府於八月向全港市民免費派發指定垃圾袋3個月，成本約2至3億元，讓市民可盡早適應學習，找出問題，政府卻一再推搪，但政策一再押後推行足以證明現行安排實有不足，他要求政府考慮免費派發指定垃圾袋3個月，以免政策一拖再拖，否則難以向公眾交代。

倡恢復「一簽多行」 其他一二線城市增「個人遊」簽注額

過去多年，港人前往深圳消費的現象並非罕見，田北辰指深圳的吸引力不只在於過往幾年服務質素的提升，深圳政府更不遺餘力推出措施便利港人北上消費，包括推出了不少港人專享優惠、向港澳遊客發放旅遊消費券等，他建議政府仿效深圳當局推出的便利跨境旅客措施，資助商戶提供誘因，為持內地身份證的旅客提供消費券及提供免費口岸接駁主要商圈的交通服務。

他續指，政府最近不遺餘力推出大型旅遊項目，刺激本港經濟，現時600萬名具備一定消費力的深圳戶籍居民，持「一周一行」簽證來港消費，但由於簽證限制，每次消費離境後必須等待一周才能再次領取簽證來港消費，錯過本港舉辦的一連串新春大型活動，因此建議政府盡快恢復深圳戶籍居民「一簽多行」的措施，進一步激發消費潛力、擴大消費需求、提振消費信心，同時須提升全國其他一二線城市的過夜客「個人遊」簽注額，分佈全年不同時間，充分利用全港10萬間酒店房的龐大承接力。

其他建議亦包括欣澳填海用地興建「多用途道路活動場地」和全面撤銷住宅物業需求管理措施等。