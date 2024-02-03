美斯訪港｜卓永興楊潤雄齊踩草地　近距捕捉美斯　跟碧咸「集郵」

球王美斯（Lionel Messi）隨國際邁阿密（Inter Miami CF）球隊訪港，今日（3日）下午在大球場出席公開訓練，有球迷笑言要在觸碰到球王腿（I gotta touch Messi’s leg!）。



兩名高官，政務司副司長卓永興及文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日亦有機會踩踩大球場草地，近距離捕捉美斯之餘，更成功與另一焦點、國際邁阿密班主、「萬人迷」碧咸合照。



楊潤雄在社交專頁感謝許多部門和單位通力協作，又指辦盛事最不能缺少的就是大眾熱情和歡呼聲，當局最终目的就是為大家帶來幸福感，亦期待盛事能夠帶動經濟。



楊潤雄傍晚在Facebook專頁稱，香港大球場今日迎來國際級貴賓，球王美斯率領國際邁亞密進行公開訓練，逾萬球迷率先親睹球王以及一眾球星風彩，而明日就會舉行表演賽，香港足球員將會與國際邁亞密對賽，機會難得。

楊潤雄稱，文體旅局傾力支持和資助今次體壇盛事，體育專員和其團隊由主辦單位構思、籌劃、安排細節以至落地均有傾力參與協助，尤其在聯絡香港各有關部門及機構方面發揮了重要作，而康文署同事在場地方面盡量配合，費了不少心思。

楊潤雄稱最終目的是為大家帶來幸福感

他指，舉辦盛事工夫很多，他要感謝許多部門和單位通力協作，包括警方、新聞處、機管局、足總、旅發局等等的投入，並指辦盛事最不能缺少的就是大眾的熱情和歡呼聲，當局最終目的就是為大家帶來幸福感，亦期待盛事能夠帶動經濟。文體旅局一定會再接再厲，多辦不同類型的盛事，擦亮香港作為國際大都會盛事之都的招牌。

+ 13

大球場外人山人海，警方於附近實施人流管制措施。（廖雁雄攝）

▼2月2日 國際邁亞密訪港記者會▼

