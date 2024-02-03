23條立法｜新華社文章：抹黑者做賊心虛、心裡有鬼、甘心當狗

新華社今日（3日）發表署名為「港澳平」的文章，題為「為甚麼反中亂港份子如此害怕和阻撓23條立法」。文章稱有人在《基本法》23條立法展開公眾諮詢後，「像是熱鍋上的螞蟻，紛紛跳起來對23條立法進行各種攻擊抹黑，大肆編造謊言、煽惑恐慌」，認為他「做賊心虛」、「心裡有鬼」、「甘心當狗」。



基本法23條立法公眾諮詢文件1月30日出爐。（潘耀昇攝）

文章稱，23條立法針對的是極少數的人，「凡是愛國愛港的人們都不僅不會對23條立法感到半點擔心」，而且會積極提出建設性意見，支持盡快完成立法。

至於文章認為有人「感到如芒在背、如鯁在喉」有三個原因，一是「做賊心虛」，指完成立法後如再破壞香港穩定、危害國家安全，就不可能逃脫法律制裁。二是「心裡有鬼」，指23條立法會堵塞之法律漏洞，宣揚港獨、意圖煽動將無所遁形。三是「甘心當狗」，指立法斬斷了反中亂港份子與外部敵對勢力的聯繫，他們沒有「洋主子」的依靠。