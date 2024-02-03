23條立法｜湯家驊稱非必須採白紙草案諮詢　社會有公開討論已足夠

《基本法》23條立法諮詢展開，回望2003年觸發50萬人遊行示威反對23條立法，行政會議成員、資深大律師湯家驊指，由第一日起已支持立法，回望03年感覺「彷如隔世」，現時本港面對的風險較較大，加上地緣政治的對立性，早一日通過法例對社會安定有幫助。他續指，採用白紙草案諮詢非必須，只要達到社會能公開討論的目的已經足夠。



湯家驊在電台節目上指感覺「彷如隔世」，他回顧時指，當時以23條立法非洪水猛獸為題選文，第一日起已支持立法，社會普遍包括自己認為，國家安全沒有受威脅，不理解為何不做白紙諮詢，就不是反對立法，身邊人立場也一樣，當時沒有改變過。

他指，當時社會沒有港獨、沒有街頭暴力、沒有外國勢力，但不幸地過去幾年逐一呈現，初開始感覺驚訝，慢慢開始認為是大勢所趨，亦放眼看到其他國家地區國家安全處理方法的改變。他續指，由03年至今，自己一直是持有偏向民主價值觀，相信法治原則，指「藍營」的人認爲他是「黃」，形容自己「兩邊不是人」，但他心安理得。

學者批評條文定義模糊 湯家驊：讓人感覺製造政治對立

對於有法律或經濟學者批評文件內容定義模糊、範圍太廣等，通過令香港金融中心就可以畫上句號，湯家驊指，「香港過去數十年風風雨雨有很多句號但文章要繼續寫」，形容他們的批評讓人感覺製造政治對立。他舉例英國的《外國干預罪》，包括所有令國家利益受損，或令其他國家得益的活動，有議員希望政府定義國家利益被拒絕，但23條的《外國干預罪》只針對影響政策、議會運作和選舉等，他認爲批評23條的人指控空泛，希望他們要平心靜氣，比較香港與其他國家的法律。

諮詢期1個月非「走過場」 早一日立法有助社會安定

23條立法諮詢工作開展，諮詢期一個月，比較2003年的三個月為短。湯家驊指，以殖民地時代思考衡量今日的立法程序不公平，白紙草案目的在於方向性方面有深入討論，最重要是達到目的，社會經歷過佔中和反修例事件，現時有香港國安法，大方向上不容爭議，應比較細緻些個別罪行的原則。

他指，參考其他國家例如英國近年通過的國安法，亦沒有採用白紙草案諮詢，始乎採用白紙草案諮詢已是過去的看法，不是必須跟隨的做法，只要達到社會能公開討論的目的已足夠。

他指，今日的諮詢文件與03年的分別很大，內容包括基本元素、外國處理方法和外國的國家安全法例等，可讓市民觀摩，認為如以政治角度作出廣泛批評，並無大意議。他不認為諮詢期1個月是「走過場」，因為本港面對的風險大，加上地緣政治的對立性，早一日通過法例對社會安定有幫助。