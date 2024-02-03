23條｜鄧炳強稱境外勢力不包學術機構　記者問政府內部消息不違法

政府就《基本法》23條進行公眾諮詢。港大法律學院客座教授陳文敏日前表示關注，他舉例稱，如果本港大學聯同海外機構合作進行研究新冠病毒來源，最終發表的報告被政府視為錯誤不實，並危害到公眾安全，擔心會否構成勾結境外進行特定危害國家安全的行為。



保安局局長鄧炳強今日（3日）在電台節目表示，學術機構不是外國政府、政治性組織等境外勢力，稱研究亦並非明知而故意使用錯誤資料，並非用不當手段作出關鍵失實陳述，並沒有任何元素危害國家安全。律政司司長林定國亦表示，條例是針對「指鹿為馬、指黑為白」，舉例指「一本書顏色係客觀嘅，靚唔靚就係意見」，政府不會針對提出意見的人，不會針對任何人的評論，不過他不希望有誇張的例子引起公眾不必要的憂慮。



基本法23條立法公眾諮詢文件1月30日出爐。（潘耀昇攝）

鄧炳強：政府消息相信可以討論

被問及如果記者公佈政府內部消息，如行政會議的消息，或否觸犯法例？鄧炳強指，政府內部消息相信能夠討論，「例如講北部都會區，睇唔到有乜嘢唔講得」。他在另一電台節目又被問及，如政府高記官員稱「Off record但冇話機密」是否可以報道？他指「可能預咗你講」，不屬於無合法權限披露。

公眾利益為由抗辯 需重要事項才可凌駕國安

至於政府正研究因公眾利益而披露國家安全可能有豁免權。鄧炳強舉例稱，如果保安局局長是特務，危害國安「會死好多人」，沒有其他辦法披露，或屬於特別例子，構成公眾利益抗辯理由。林定國稱，但如果只是官員私生活不檢點，不構成國家安全風險，僅只是「家庭安全風險」，披露僅屬於滿足好奇心；要公眾利益凌駕國家安全，必須是很重要的事項。

律政司司長林定國。（盧翊銘攝）

林定國：如有國安風險不能視而不見

至於新增的隱匿叛國罪，林定國指是很多國家都設有的規範，「隔離屋可能有架生，聽日就叛國，你唔講可能有人命傷亡」，就不能視而不見，指關心國家都會報警，不會視而不見。被問及如部分內容可能在社交平台流傳，他指較大機會屬於已經公開資訊，但「如果我聽到我一定講！」