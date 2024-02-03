尖咀夜繽紛啟動　連串活動邊玩邊遊覽文化地標

「尖咀夜繽紛」今日（3日）傍晚舉行啟動禮，政務司副司長卓永興表示，今次政、商、民合作「點亮」彌敦道，再加各項活動和優惠，吸引更多人來消費。



儀式在尖沙咀栢麗大道舉行，除了卓永興之外，民政及青年事務局副局長梁宏正、立法會議員鄭泳舜、姚柏良、梁文廣、陳凱欣以及油尖旺民政事務專員余健強均有出席啟動禮。

卓永興說，遊客除了購物消費，更可以發掘具歷史文化的地標和故事，因附近的古物古蹟辦事處以前是九龍英童學校，是香港現存最古老的同類建築，旁邊斜路上面的天文台總部更是法定古蹟群。他說，油尖旺之後還會有在「榕樹頭公園」舉行的年三十晚倒數表演、情人節在旺角花墟的心型氣球展，以至「五一」黃金周的水上煙火匯演，令尖沙咀以至整個油尖旺都更繽紛。

周日傍晚6點半有夜光舞龍

「尖咀夜繽紛」明日（4日）下午6時半有夜光舞龍表演，栢麗大道裝飾會設置至6月，大型坐地發光裝置更會擺放至12月。

民政署人員啟動禮結束後帶領大家遊覽，梁文廣即場在打卡，推介2月3日至29日「龍影光林」及「龍年最好運」賀年裝置，又提到2月10日至12日（初一至初三）晚上7點會有「好賞同樂慶新春」活動，派發龍年節慶紀念品。