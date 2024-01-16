廟街夜繽紛｜商會指有攤檔生意額增兩成　倡擴展規模設「手信街」

廟街夜市開業一個月，人流仍然不絕。港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮今日（16日）表示，廟街人流比預期中好，而近日旅客的比例亦有所增加，而部分乾貨攤檔生意額增兩三成。他表示，商會希望可以擴展廟街的規模，如增加熟食攤位或設街頭表演等，又希望可以設一條手信街賣香港手信。



他亦指，現時已有鼓勵檔主賣一些包裝食品的手信，惟部分檔主年紀比較大，沒有創新精神，對他們而言轉型很困難，希望政府仿傚以往政策，以12萬元向無意繼續經營的檔主收回牌照，「換血」重新激活廟街。



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港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮在港台節目《千禧年代》中表示，廟街夜市開業一個月，人流比預期之中好，並由頭半個月以本地人為主，至現時已有不少東南亞及內地客到訪，強調廟街是受旅客歡迎。

他又指，雖然有檔主指夜市作用不大參觀者只是感受下氣氛，但亦有部分乾貨攤檔攤主指多了兩、三成生意。他認為「有人行總好過無人行」，又指廟街遊客已帶旺至附近街道，例如寶靈街一帶，「聽到話油麻地𠵱廿年嚟最旺𠵱加。」

至於未來如何發展廟街，他認為，毋須延長營業時間，因現時廟街夜市晚上11時結束，在噪音及環境衞生方面控制得不錯。不過，他就希望可以擴展廟街的規模，如增加熟食攤位或設街頭表演等，「有𠵱類型點綴下係好事，或者後生仔唱下歌」，又希望可以設一條手信街賣香港手信。他續指，廟街絕對有條件可以做，惟香港暫時未有特色產品可以做香港手信，「我都未諗到有邊樣嘢可以代表香港。」

陳錦榮亦指，現時已有鼓勵檔主賣一些包裝食品的手信，惟部分攤檔主年紀比較大，對他們而言轉型很困難，故只有一檔檔主願意轉售包裝食品。他亦指，自己有留意到如有檔主賣的東西比較新潮，如賣毛毛手袋會多些人流看，故自己亦有鼓勵檔主賣些動漫等新潮的貨品，惟不少年紀大的檔主都沒有創新精神，加上亦不懂相關貨品，故希望政府仿傚以往政策，以12萬元向無意繼續經營的檔主收回牌照，「換血」重新激活廟街。